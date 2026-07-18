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Zbor väzenskej a justičnej stráže posilňuje v horúčavách opatrenia
Súčasťou opatrení je aj zavedenie možnosti využívania krátkych nohavíc pre väznené osoby.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v súvislosti s mimoriadne teplými dňami prijíma opatrenia zamerané na ochranu zdravia obvinených a odsúdených. Súčasťou opatrení je aj zavedenie možnosti využívania krátkych nohavíc pre väznené osoby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová.
„Vysoké teploty predstavujú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus, preto má ZVJS interne nastavený postup, podľa ktorého ústavy prijímajú primerané ochranné a preventívne opatrenia v súlade so zabezpečovaním účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,“ priblížila Bečková Ragasová.
Jedným zo základných opatrení je zabezpečenie primeraného pitného režimu. Obvinení a odsúdení majú počas horúcich dní zabezpečený prístup k pitnej vode na pracoviskách aj v ubytovacích priestoroch. Dostatočný pitný režim je zabezpečený aj počas eskort, kde sa osobám poskytujú balené nápoje, pričom pri dlhších eskortách je podľa potreby zabezpečený prístup k pitnej vode aj priamo v dopravných prostriedkoch.
Opatrenia sa týkajú aj stravovania. V tomto období sa kladie dôraz na dodržiavanie zásad správneho stravovania a bezpečného skladovania potravín. Z dôvodu zvýšeného rizika ich znehodnotenia sa obmedzuje nákup a skladovanie epidemiologicky rizikových potravín, najmä mäsových a mliečnych výrobkov či výrobkov z vajec. Pri príprave jedál sa uprednostňuje varenie a dusenie pred vyprážaním a fritovaním.
V rámci interných opatrení ZVJS zabezpečil krátke nohavice určené pre väzňov. Od 1. júla boli informovaní o možnosti ich využívania a krátke nohavice boli zaradené do používania ako nový prvok humanizácie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody v kontexte meniacich sa klimatických podmienok. „Krátke nohavice môžu väznené osoby využívať aj počas pracovných aktivít, pričom ich používanie je podmienené dodržaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zohľadnením charakteru vykonávanej pracovnej činnosti,“ spresnila hovorkyňa ZVJS.
V prípade obvinených a odsúdených zaradených do práce môžu riaditelia ústavov podľa aktuálnych podmienok prijať aj opatrenia v oblasti organizácie práce. Patrí medzi ne používanie vhodného oblečenia a pokrývok hlavy, zmena alebo skrátenie pracovného času, prípadne častejšia rotácia pracovníkov na pracoviskách, kde to charakter práce umožňuje.
Na ochranu zdravia počas najteplejšej časti dňa sa zároveň obmedzuje pobyt na priamom slnku počas vychádzok v čase od 11.00 do 15.00 h. K znižovaniu tepelnej záťaže v ústavoch prispieva pravidelné vetranie ciel, tienenie okien a opatrenia na ochladzovanie organizmu obvinených a odsúdených.
„ZVJS priebežne sleduje vývoj poveternostnej situácie a prijíma opatrenia tak, aby aj počas obdobia extrémnych horúčav bola zabezpečená ochrana zdravia osôb vo výkone väzby a výkone trestu pri zachovaní bezpečnosti a riadneho chodu ústavov,“ dodala Bečková Ragasová.
„Vysoké teploty predstavujú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus, preto má ZVJS interne nastavený postup, podľa ktorého ústavy prijímajú primerané ochranné a preventívne opatrenia v súlade so zabezpečovaním účelu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,“ priblížila Bečková Ragasová.
Jedným zo základných opatrení je zabezpečenie primeraného pitného režimu. Obvinení a odsúdení majú počas horúcich dní zabezpečený prístup k pitnej vode na pracoviskách aj v ubytovacích priestoroch. Dostatočný pitný režim je zabezpečený aj počas eskort, kde sa osobám poskytujú balené nápoje, pričom pri dlhších eskortách je podľa potreby zabezpečený prístup k pitnej vode aj priamo v dopravných prostriedkoch.
Opatrenia sa týkajú aj stravovania. V tomto období sa kladie dôraz na dodržiavanie zásad správneho stravovania a bezpečného skladovania potravín. Z dôvodu zvýšeného rizika ich znehodnotenia sa obmedzuje nákup a skladovanie epidemiologicky rizikových potravín, najmä mäsových a mliečnych výrobkov či výrobkov z vajec. Pri príprave jedál sa uprednostňuje varenie a dusenie pred vyprážaním a fritovaním.
V rámci interných opatrení ZVJS zabezpečil krátke nohavice určené pre väzňov. Od 1. júla boli informovaní o možnosti ich využívania a krátke nohavice boli zaradené do používania ako nový prvok humanizácie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody v kontexte meniacich sa klimatických podmienok. „Krátke nohavice môžu väznené osoby využívať aj počas pracovných aktivít, pričom ich používanie je podmienené dodržaním zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zohľadnením charakteru vykonávanej pracovnej činnosti,“ spresnila hovorkyňa ZVJS.
V prípade obvinených a odsúdených zaradených do práce môžu riaditelia ústavov podľa aktuálnych podmienok prijať aj opatrenia v oblasti organizácie práce. Patrí medzi ne používanie vhodného oblečenia a pokrývok hlavy, zmena alebo skrátenie pracovného času, prípadne častejšia rotácia pracovníkov na pracoviskách, kde to charakter práce umožňuje.
Na ochranu zdravia počas najteplejšej časti dňa sa zároveň obmedzuje pobyt na priamom slnku počas vychádzok v čase od 11.00 do 15.00 h. K znižovaniu tepelnej záťaže v ústavoch prispieva pravidelné vetranie ciel, tienenie okien a opatrenia na ochladzovanie organizmu obvinených a odsúdených.
„ZVJS priebežne sleduje vývoj poveternostnej situácie a prijíma opatrenia tak, aby aj počas obdobia extrémnych horúčav bola zabezpečená ochrana zdravia osôb vo výkone väzby a výkone trestu pri zachovaní bezpečnosti a riadneho chodu ústavov,“ dodala Bečková Ragasová.