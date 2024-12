Zbor väzenskej stráže: Na štedrý deň si môžu odsúdení robiť čo chcú

Bratislava 24. decembra (TASR) - Počas Štedrého dňa môžu väznené osoby využiť svoj voľný čas podľa vlastného uváženia. Od skorých ranných hodín sa môžu venovať napríklad výrobe novoročných pozdravov, ozdôb, upratovaniu ciel a spoločných priestorov či samotnému vyzdobovaniu chodieb a ciel. V mnohých ústavoch je pripravená súťaž vo vianočných kvízoch alebo o najkrajší vianočný stromček. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.



Vianočnú atmosféru si väznené osoby môžu spríjemniť napríklad pečením vianočných koláčikov, varením vianočných pokrmov či hraním na gitare a spievaním vianočných kolied. Okrem obvyklých voľnočasových aktivít, ako sú čítanie kníh z ústavnej knižnice, písanie korešpondencie či lúštenie krížoviek, sa môžu väznené osoby zapojiť aj do viacerých vianočných turnajov, napríklad v dáme, šachu, stolnom tenise, v hode šípok a podobne.



Väznené osoby sa môžu zapojiť aj do besied a kvízov o vianočných zvykoch, koledách a prednášok zameraných na Vianoce. "K dispozícii budú aj spoločenské hry ako skladanie puzzle, scrabble, Activity, Človeče, šach, dáma, kocky, Investor, Milujem Slovensko a iné kartové hry," priblížila hovorkyňa.



Športové aktivity budú prispôsobené vonkajším podmienkam. V prípade dobrého počasia si môžu väznené osoby vo vychádzkových dvorcoch zvoliť podľa vlastného výberu florbal, minifutbal, basketbal, cvičenie s vlastnou váhou a individuálne pohybové aktivity. Ak bude počasie zlé, môžu na športové aktivity využiť priestory posilňovne. Tí, ktorým to budú okolnosti dovoľovať a nebude brániť žiadna zákonná prekážka, sa môžu zúčastniť na spoločnej štedrej večeri a stráviť krátky čas v spoločnosti iných väznených osôb. Okrem spomínaných aktivít sú pripravené mimoriadne videonávštevy, návštevy a telefonovanie.



Na Prvý sviatok vianočný budú v ústavoch koledovať väznené osoby. Tento rok sa mnohí zúčastnia na súťaži o najkrajšiu vianočnú koledu. "V rámci voľného času môžu väznené osoby sledovať v televízii požehnanie 'Urbi et orbi' alebo počúvať vianočný príhovor v ústavnom rozhlase. Ďalej majú možnosť zúčastniť sa na slávnostnej svätej omši Božieho narodenia v kaplnke alebo v priestore na to určenom. Počas dňa majú väznené osoby možnosť sledovať filmy s vianočnou tematikou a iné vianočné vysielanie," opísala hovorkyňa.



Na sviatky sú tiež nachystané kvízy o vianočných zvykoch a tradíciách. Pripravené sú aj besedy zamerané na domáce tradície a zvyky, dialógy o Vianociach, prednášky o vianočných koledách, tradíciách, zvykoch, rodine a Vianociach a o sviatku sv. Štefana. Aktívne sa môžu väznené osoby zapojiť do vianočných a štefanských turnajov v stolnom tenise, v zhyboch, do individuálnych pohybových aktivít a iných turnajov v spoločenských hrách (dáma, šach). "Ak si budú chcieť zasúťažiť a poveternostné podmienky to dovolia, môžu sa zúčastniť na vianočnom behu, respektíve chôdze v priestoroch ihriska," poznamenala hovorkyňa.



Okrem vyššie spomínaných aktivít môžu odsúdení venovať čas relaxovaniu, maľovaniu antistresových maľovaniek, lúšteniu krížoviek, hraniu hier na počítači alebo hernej konzole. Voľný čas môžu využiť aj na telefonovanie, čítanie, rozhovory a pod. V mnohých ústavoch si počas týchto dní budú väznené osoby variť kapustnicu a pripravovať vlastné pohostenie.