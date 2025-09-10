< sekcia Slovensko
ZBYSTRITE: Na čo slúži proktologické vyšetrenie?
Autor TASR
Kežmarok 10. septembra (TASR) - Problémy s konečníkom patria medzi témy, ktoré ľudia radšej ignorujú z pocitu hanby, strachu alebo nevedomosti. Upozorňuje na to primár jednodňovej zdravotnej starostlivosti kežmarskej nemocnice Štefan Volák a dodáva, že o zdravie tejto intímnej oblasti sa stará proktológia.
Bolesť pri sedení, svrbenie, tlak, krv v stolici sú príznaky, ktoré mnoho ľudí pozná, ale málokto o nich podľa Voláka hovorí. Proktológia sa venuje ochoreniam konečníka - od bežných ťažkostí, ako sú hemoroidy, až po závažné diagnózy vrátane rakoviny. „Stretávame sa s pacientmi, ktorí prídu, keď už nie je možné problém vyriešiť jednoducho. A pritom stačilo prísť o pár mesiacov skôr,“ skonštatoval primár. Ľudia si podľa neho často myslia, že majú len hemoroidy a kupujú si mastičky. Krv v stolici, výtok alebo bolesť však môžu signalizovať aj niečo vážnejšie.
Najväčšou bariérou býva podľa Voláka strach z vyšetrenia. V skutočnosti však ide o krátky a väčšinou nebolestivý výkon. Po úvodnom rozhovore s pacientom nasleduje jednoduché ručné vyšetrenie, ktoré posúdi základný stav. Podľa potreby sa vykonáva anoskopia - vyšetrenie pomocou malého nástroja do hĺbky približne desiatich centimetrov-, alebo rektoskopia - endoskopické vyšetrenie konečníka a časti hrubého čreva, ktoré môže byť doplnené o odber vzoriek na histologické vyšetrenie. Ak je podozrenie na nádor alebo rozsiahlejší problém, lekár indikuje aj ďalšie vyšetrenia, ako CT, MR alebo ultrazvuk.
„Kľúčové je pacienta psychicky pripraviť. Vysvetlíme si každý krok. Nikoho nenútime, naopak, rešpektujeme jeho tempo,“ dodáva Volák s tým, že netreba ignorovať prejavy, ako sú krv v stolici, bolesť alebo tlak v oblasti konečníka, svrbenie, výtok, opuch, zmena rytmu vyprázdňovania či pocit neúplného vyprázdnenia. Každý z týchto symptómov si zaslúži lekárske vyšetrenie, najmä ak pretrváva viac ako pár dní.
Okrem vyšetrenia zohráva významnú úlohu aj prevencia. Po 40. roku života by mal každý absolvovať pravidelné prehliadky. Dôležitá je tiež zdravá strava s dostatkom vlákniny, pitný režim a pravidelný pohyb či vyhýbanie sa dlhému sedeniu. Volák upozorňuje, že kolorektálny karcinóm sa objavuje už aj u ľudí pod 50 rokov. „Proktologické vyšetrenie môže odhaliť banalitu, ale aj včasné štádium rakoviny,“ uzatvára primár.
