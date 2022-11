Bratislava 20. novembra (TASR) - Dopravným nehodám a zbytočným úmrtiam na cestách možno predísť dodržiavaním predpisov. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí. Zároveň pripomína základné pravidlá cestnej premávky.



"Dopravné nehody si od začiatku roka vyžiadali na našich cestách 207 obetí, ďalších 756 ľudí sa zranilo ťažko. To sú smutné štatistiky, zvlášť, keď vieme, že zbytočným úmrtiam a nehodám môžeme predchádzať dodržiavaním predpisov," skonštatovalo ministerstvo.



Rezort zdôrazňuje, že alkohol za volant nepatrí a cesta nie je pretekárska dráha. Vodiči by nemali zabúdať, že na ceste nie sú sami a že na vozovke sa môže nachádzať voda, blato, sneh i lístie. Rezort apeluje, aby ľudia za volantom sledovali premávku, nie správy v mobile. Tiež, aby sa "nelepili" na autá pred sebou.



Pripomína aj to, že bezpečnostný pás, svetlá a smerovky nie sú na ozdobu a že na križovatke nemá prednosť najväčšie auto. "Spomeň si, čo znamená červená a zelená a ak si unavený, nejazdi," doplnilo ministerstvo.