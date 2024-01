Z.Čaputová odcestuje na štátnu návštevu Kanady a pracovnú cestu do USA

Bratislava 28. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová odcestuje v pondelok (29. 1.) na štátnu návštevu Kanady na pozvanie jej generálnej guvernérky Mary Simonovou. V Ottawe sa prezidentka stretne aj s kanadským premiérom Justinom Trudeauom. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



"Keďže naposledy sa oficiálna návšteva slovenskej hlavy štátu v Kanade uskutočnila pred viac ako 20 rokmi, jej hlavnými témami budú bilaterálne vzťahy a prehĺbenie ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami," priblížil hovorca. Prezidentku preto bude počas jej cesty sprevádzať aj početná podnikateľská delegácia zložená z predstaviteľov firiem, ktoré sa venujú zelenej transformácii, udržateľnej energii a digitálnym technológiám.



Prezidentka bude v Kanade rokovať aj o riešení klimatickej krízy, otázkach právneho štátu, posilnení postavenia žien a zvýšenia bezpečnosti v online priestore. "Dotkne sa aj spolupráce v oblasti bezpečnosti, keďže slovenskí a kanadskí vojaci spoločne pôsobia v mnohonárodnej bojovej skupine NATO v Lotyšsku. Okrem Ottawy prezidentka navštívi Toronto, kde otvorí spoločné slovensko-kanadské biznis fórum a stretne sa s krajanmi," podotkol.



Po oficiálnej návšteve Kanady bude program prezidentky pokračovať pracovnou cestou v USA. "Vo štvrtok 1. februára sa presunie do San Francisca, kde sa stretne so slovenskými profesionálmi a odborníkmi, ktorí úspešne pôsobia v USA a sú združení v organizácii Slovak Pro s cieľom podporiť a prehĺbiť ich spoluprácu so slovenskými firmami," doplnil Strižinec.



Na pôde Stanford Research Institute prezidentka otvorí slovensko-americké podnikateľské fórum zamerané na inovácie a zelenú tranzíciu, využitie umelej inteligencie a digitálnych riešení, ako aj biotechnológií. "Spolu s podnikateľskou delegáciou navštívi v Silicon Valley centrálu spoločnosti Google a stretne aj s jej vedením," dodal. Na Stanfordskej univerzite prezidentka vystúpi s príhovorom na tému 35 rokov od pádu železnej opony.



Pracovná cesta prezidentky v USA vyvrcholí v nedeľu 4. februára návštevou Pittsburghu, ktorý je spätý s históriou vzniku prvej Československej republiky. "Navštívi expozíciu vysťahovalectva s originálom Pittsburskej dohody, od prijatia ktorej uplynulo 105 rokov, na pôde tamojšej univerzity sa stretne s predstaviteľmi fraternalistických združení a študentmi a prezrie si aj historickú česko-slovenskú učebňu. Okrem toho navštívi aj múzeum Andyho Warhola," priblížil. Naspäť na Slovensko sa prezidentka vráti v pondelok 5. februára.