ZCHOK: J. Budaj tému vlka zneužíva pre politický kapitál

Bratislava 29. októbra (TASR) - Zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku (ZCHOK) sú pohoršení z vyjadrení a postupov ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) v súvislosti s lovom vlka dravého. Budaj podľa nich tému vlka zneužíva pre politický kapitál a populistické aktivity, spochybňuje aj odborné argumenty a autority. TASR o tom informoval riaditeľ ZCHOK Slavomír Reľovský.hovorí Reľovský.Tvrdí, že Budaj namiesto hľadania racionálnych riešení spúšťa celoročnú ochranu vlka, bez možnosti redukovať jeho stav tam, kde to bude potrebné.podotýkajú zástupcovia zväzu.Zároveň však hovoria, že vlk im v slovenskej prírode neprekáža, prekážajú im škody, ktoré spôsobuje na ovciach či kozách. Chovateľom by pomohlo odstránenie byrokracie pri nahlasovaní škôd.povedali zástupcovia. Šéf envirorezortu deklaroval, že sa vyplácanie škôd zjednoduší a náhrady by sa tak mali poskytovať celoročne.Chovateľov mrzí skutočnosť, že na ochranu zvierat sa pozerá rozdielne, pokiaľ ide o život vlka a život ovce. Chov oviec na Slovensku prechádza asi najvýraznejšou krízou, akú kedy chovatelia zažili. V SR sa aktuálne chová 315.000 oviec, uviedol zväz.Minister Budaj v stredu (28. 10.) informoval, že envirorezort pripravuje vyhlášku, ktorou zaradí vlka dravého medzi striktne chránené živočíchy . Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka si stojí za kvótou na lov vlka v najbližšej poľovnej sezóne. Šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO) nesúhlasí s viacerými vyjadreniami Budaja, ktorý o zaradení vlka medzi chránené zvieratá informoval skôr verejnosť ako koaličných partnerov. V najbližšej poľovnej sezóne schválil agrorezort odstrel 50 vlkov.