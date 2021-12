Združenie cestovného ruchu čaká na Silvestra 30 % obsadenosť hotelov

Vysoké Tatry 29. decembra (TASR) – Združenie cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry očakáva obsadenosť hotelov a penziónov počas Silvestra a nového roka na úrovni maximálne 30 až 40 percent. Pre TASR to potvrdila riaditeľka ZCR Lenka Syrovátková s tým, že ľudia stále vyčkávajú a pobyty si objednávajú na poslednú chvíľu.



„Pred pandémiou bolo takmer všetko na zimu beznádejné vypredané, teraz je neistota stále veľká. Veľa zahraničných návštevníkov zrušilo svoje rezervácie, pretože nemajú dostatočné informácie o tom, že sme otvorení a za akých podmienok sa môžu u nás ubytovať,“ skonštatovala riaditeľka ZCR.



Zatiaľ podľa nej nepribúdajú ani novoročné rezervácie, keďže stále nie sú jasné pravidlá na prevádzku po 9. januári. Vtedy by mali kompetentní opäť prehodnocovať opatrenia. „Cestovný ruch je aktuálne veľmi citlivý na akékoľvek vyjadrenia ohľadom sprísňovania či uvoľňovania podmienok a aj preto je po 10. januári obsadenosť v našich hoteloch a penziónoch pod 10 percent,“ upozornila riaditeľka ZCR, ktoré združuje viac ako 170 ubytovacích zariadení vo Vysokých Tatrách.



Tatranci v tejto súvislosti požadujú, aby sa stanovili jasné pravidlá na prevádzku, ktoré budú platiť až do ukončenia hlavnej zimnej sezóny, teda do 15. marca. Neustále zmeny podľa ZCR prinášajú chaos a neistotu a prejavuje sa to aj pri rezerváciách. "Cestovný ruch nemôže fungovať zo dňa na deň. Rozumieme, že v aktuálnej situácii sa nedá prevádzkovať zariadenie úplne bez sprísnených podmienok, potrebujeme ale vedieť dopredu, na čo sa máme pripraviť a s čím majú rátať aj naši klienti," zdôraznila Syrovátková.



Jednotlivé prevádzky sú podľa nej na režim OP pripravené. V súčasnosti však v Tatrách nie sú v prevádzke mobilné odberové miesta na testovanie, ako tomu bolo vlani. Návštevníci by s tým mali rátať a otestovať sa tak ešte pred príchodom na dovolenku. „Je ešte taká možnosť priniesť si so sebou samotest a otestovať sa priamo v zariadení na recepcii.“