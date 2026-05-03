Zdravé a plne operené drozdíčatá netreba zachraňovať
Ochranári poukázali na to, že starostlivosť tak ostane na nálezcovi.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Zdravé a plne operené drozdíčatá, ktoré stoja na nohách a skáču, sú v poriadku. Netreba ich zachraňovať. Počas suchého obdobia možno nechať jeho rodičom misku s vodou pod stromom. Na sociálnej sieti to uviedla Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife s tým, že najviac im pomôže, ak sa k malým drozdom nedostane mačka a nebude ich môcť loviť.
„Netreba čakať, že pri ‚záchrane‘ takýchto mláďat, ktoré záchranu nepotrebujú, pomôže Štátna ochrana prírody SR, ktorá má veľmi limitované kapacity. ‚Záchranu‘ takýchto zdravých drozdíčat môže odmietnuť,“ priblížila organizácia. Nepomôžu podľa nej ani súkromné záchranné stanice, pretože ich je na Slovensku málo.
Ochranári poukázali na to, že starostlivosť tak ostane na nálezcovi. To znamená kŕmenie každých pár minút od rána do večera. „Keď dospeje, šance na prežitie bez ochrany rodičov bude mať 20-percentné. Preto je potrebné starostlivosť nechať na rodičoch,“ skonštatovali.
SOS/BirdLife odporúča presunúť mladé drozdíča z cesty na trávnik. „Pokojne ho na tento účel môžete na chvíľu opatrne vziať do rúk. Viac ozaj nepotrebujú,“ dodala.
