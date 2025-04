Odborníci:Aj jednorazové spálenie slnkom v detstve môže viesť k nádoru

Bratislava 29. apríla (TASR) - Akútne a nadmerné vystavenie UV žiareniu v detstve výrazne zvyšuje riziko vzniku zhubných nádorov kože v dospelosti. Aj po jednorazovom spálení slnkom v detstve sa viac ako zdvojnásobuje pravdepodobnosť rozvoja rakoviny v neskoršom veku. Odborníci na to upozornili pri príležitosti 25. ročníka celoeurópskej kampane Euromelanoma. Tohtoročná kampaň reaguje na očakávaný 40-percentný nárast prípadov rakoviny kože v nasledujúcej generácii.



„Keď sa dieťa spáli tak, že až do pľuzgierov, v dospelosti má viac ako dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť vývoja malígneho nádoru,“ uviedol prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti Dušan Buchvald. Dodal, že primeraná ochrana pred ultrafialovým žiarením v detskom veku môže znížiť pravdepodobnosť neskoršieho vývinu rakoviny kože až o 80 percent.



Onkodermatologička a delegátka Euromelanoma za Slovensko Zuzana Murárová upozornila, že detská pokožka je zraniteľnejšia voči poškodeniu slnkom. „Dieťa má vzhľadom na svoju hmotnosť veľký kožný povrch oproti dospelému, čiže je tam jednak riziko spálenia na väčšej ploche a jednak aj riziko prehriatia,“ vysvetlila. Dodala, že detská koža nemá úplne zrelé obranné mechanizmy a pigmentové bunky s názvom melanocyty, ktoré chránia kožu pred spálením.



Podľa slov Buchvalda je dôležité dodržiavať základné opatrenia, jedným z nich je opakovaná aplikácia opaľovacích krémov. Rovnako je dôležité u detí nosenie pokrývky hlavy, ale aj zdržiavanie sa približne od 11.00 do 15.00 h v tieni, keď je UV žiarenie najsilnejšie. „Treba venovať pozornosť aj predpovediam o UV indexe. Index jeden až dva ešte nevyžaduje nejaké prísnejšie opatrenia. Len čo je tri a viac, potom treba dodržiavať všetky zásady,“ ozrejmil. Podotkol, že človek sa môže spáliť nezávisle od ročného obdobia, keďže UV index môže byť vysoký aj v zime.



Murárová vysvetlila, že opaľovacie krémy by mali mať ochranný faktor najmenej 50. Ako poznamenala, u detí do jedného roka sa majú používať výhradne opaľovacie krémy s minerálnym filtrom, ktoré obsahujú oxid zinočnatý alebo oxid titaničitý. Krémy určené pre dospelých nie sú podľa nej vhodné, pretože obsahujú vyššiu koncentráciu chemických látok a môžu zhoršiť kožnú bariéru, najmä u detí s atopickým ekzémom. „Dieťa nemá mať prípravok s nanočasticami vzhľadom na možnosť vstrebávania a porušenia kožnej bariéry,“ objasnila.



Odborníci informovali, že za posledné štyri roky pribudlo na Slovensku viac ako 29.000 nových prípadov nemelanómovej a melanómovej rakoviny kože. V roku 2022 bolo diagnostikovaných 1039 nových prípadov malígneho melanómu, pričom ich počet medziročne stúpa približne o päť percent. Dermatológovia prízvukujú, že budovanie návykov ochrany pred slnkom by sa malo začať už v predškolskom veku. „Ochrana detskej pokožky pred slnkom nie je otázka estetiky, ale dlhodobej prevencie,“ konštatoval Buchvald.