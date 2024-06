Nemocnice a zdravotná poisťovňa sa dohodli na predĺžení zmlúv

Bratislava 21. júna (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodli na predĺžení zmluvných vzťahov do konca októbra. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli obe strany. Doteraz mali zmluvy platné len do konca júna. So súkromnými poisťovňami Dôvera a Union ZP majú členovia ANS dodatky zmlúv platné do konca roka.



"Medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Asociáciou nemocníc Slovenska prišlo k dohode. K podpisu dodatkov príde v priebehu júna 2024," uviedla pre TASR manažérka oddelenia komunikácie VšZP Marianna Bublavá.



Prezident ANS Marián Petko pre TASR priblížil, že došlo k dohode o predĺžení zmlúv do konca októbra. "Tento týždeň odporúčame členským nemocniciam, aby to podpísali," povedal. Opakovane však upozornil, že systém treba dofinancovať minimálne o 250 až 300 miliónov eur. "Poisťovne s tým počítajú, že systém bude treba dofinancovať, lebo buď budú predlžovať splatnosti, alebo nebudú schopné platiť, lebo im bude chýbať cash," vysvetlil.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) už v apríli avizovala, že chce intenzívne rokovať so šéfom rezortu financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) o ďalšom dofinancovaní sektoru.