Asociácia nemocníc žiada prepracovanie materiálu o sídlach záchraniek

Bratislava 7. decembra (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyzýva ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby stiahla materiál o zmenách v sídlach záchraniek. Zásadne s ním nesúhlasí a žiada jeho prepracovanie tak, aby plnil potreby obyvateľstva pri záchrane života a zdravia.



"ANS má za to, že je potrebné vydané opatrenie stiahnuť a prepracovať tak, aby plnilo potreby obyvateľstva pri záchrane života a zdravia, reflektovalo novú sieť nemocníc, zapojenie dopravnej zdravotnej služby a plnilo míľniky plánu obnovy a odolnosti," uviedla v stanovisku. Upozornila, že prijatie v súčasnej podobe môže vážne ohroziť dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.



Asociácia poukázala na to, že opatrenie sa prijalo bez predchádzajúceho medzirezortného pripomienkového konania a neumožnilo sa ani hodnotenie odborníkov. Chýba jej aj metodika k tvorbe plánu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby. Upozornila, že navrhovaná sieť neberie dostatočne do úvahy existujúcu optimalizovanú sieť nemocníc a ignoruje potrebu rozšírenia siete a činnosti dopravnej zdravotnej služby. Tvrdí tiež, že môže viesť k zníženiu dostupnosti lekára v niektorých regiónoch.



Ministerstvo zdravotníctva tento týždeň zverejnilo opatrenie, ktoré určuje sídla staníc a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Akékoľvek zmeny v sieti záchraniek nastanú podľa Dolinkovej najskôr v druhej polovici roka 2025. Avizovala, že finálna podoba siete bude reflektovať na reálne potreby pacientov a optimalizáciu siete nemocníc.