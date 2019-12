Asociácia záchraniek kritizuje návrh zmeny prerozdeľovania licencií

Bratislava 3. decembra (TASR) - Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) nesúhlasí s návrhom, ktorý má upraviť proces udeľovania licencií pre záchranky, z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Tvrdí, že posledné výberové konania na záchranky boli najtransparentnejšie a pýta sa, či výsledok niekomu nevyhovuje. Stanovisko asociácie poskytol TASR jej prezident Matej Polák.



Asociácia hovorí v súvislosti s návrhom novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti o možnej likvidácii profesionálnej záchrannej zdravotnej služby. Upozorňuje tiež, že tento rok prvýkrát v histórii profesionálnych záchraniek ministerstvo doteraz nijako nekompenzovalo poskytovateľom záchraniek ich zákonom zvýšené náklady.



Zástupcovia záchraniek novele vyčítajú plánovaný systém odoberania licencie formou bezpečnostných certifikátov. Považujú ho za krok späť aj priestor na korupciu. "Novelou zákona navrhovaný bezpečnostný certifikát nijako bezpečnosť nezvyšuje, ale len dáva priestor MZ SR na subjektívne rozhodovanie politicky nominovaného úradníka, či licenciu záchranke vezme, alebo nevezme, a následne, či ju vráti do výberového konania, v ktorom by po novom boli preferované nemocnice," píše AZZS v stanovisku. Súčasné kontrolné mechanizmy považuje za plne funkčné.



Asociácia kritizuje aj možné preferovanie nemocníc pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby. Tvrdí, že nový systém by bol nastavený silno diskriminačne pre súčasných celoslovenských držiteľov licencií na záchranky a zmena zvýhodní majiteľov nemocníc, čo podľa asociácie predstavuje návrat pred obdobie profesionálnej záchrannej zdravotnej služby.



Okrem likvidácie súčasných záchraniek sa AZZS obáva aj horšej dostupnosti záchrannej zdravotnej služby, keďže pacient môže byť "nezmyselne" vezený do vzdialenejšej "vlastnej" nemocnice. V súvislosti s výsledkami posledného výberového konania na licencie pre záchranky odporúča pozornosť upriamiť nie na úspešných, ale, naopak, na neúspešných uchádzačov a ich mecenášov.



Ministerstvo zdravotníctva prišlo s návrhom zmeny legislatívy po kritike posledného prerozdeľovania licencií pre záchranky pre prepojenia členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Ministerstvo podalo v prípade 800-miliónového tendra s platnosťou na šesť rokov podnet, ktorým sa aktuálne zaoberá Národná kriminálna agentúra. Úrad pre verejné obstarávanie v kauze koná z vlastného podnetu. Na tender dostali podnet aj Najvyšší kontrolný úrad SR, aj Generálna prokuratúra SR.



Výberová komisia na licencie by mala po novom zastupovať subjekty zo systému záchrannej zdravotnej služby, samosprávnych krajov, zástupcov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zástupcov integrovaného záchranného systému, MZ SR, Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.



Zároveň sa má rozšíriť zoznam dôvodov na zrušenie povolenia. Všetci poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby majú byť schopní kedykoľvek znovu dokázať, že spĺňajú podmienky na prevádzkovanie záchranky a sú spôsobilí poskytovať zdravotnú starostlivosť.