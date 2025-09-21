< sekcia Slovensko
Maličkosti prezradia problém: Toto sú príznaky Alzheimerovej choroby
Na Slovensku ochorením trpí približne 60.000 ľudí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. septembra (TASR) - Medzi najčastejšie prejavy Alzheimerovej choroby patrí porucha krátkodobej pamäte, zmätenosť v známom prostredí či spomalenie bežných denných aktivít. Pri príležitosti nedeľného Svetového dňa Alzheimerovej choroby na to poukázala neurologička Ronnie Šandorová Traubnerová z Agel Clinic v Bratislave.
„Demencia je všeobecný pojem pre skupinu ochorení spojených s poruchami pamäti a kognitívnych funkcií, pričom Alzheimerova choroba je jej najčastejšou príčinou,“ ozrejmila odborníčka.
Ako uviedla, na Slovensku ochorením trpí približne 60.000 ľudí. Najčastejšie sa objavuje vo veku 60 až 65 rokov, pričom podľa lekárky takýchto prípadov každoročne pribúda.
„Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom mozgové bunky postupne odumierajú a strácajú svoju funkciu. Hlavnú úlohu v procese zohráva bielkovina beta amyloid, ktorá sa ukladá do mozgu vo forme tzv. amyloidných plakov a poškodzuje nervové bunky. Vznik ochorenia je podmienený kombináciou genetických a environmentálnych faktorov,“ vysvetlila Šandorová Traubnerová.
Ochorenie v súčasnosti nemožno vyliečiť, no dostupné lieky spolu s podpornou liečbou dokážu spomaliť jeho progresiu. „S postupom choroby pacient stráca schopnosť postarať sa o seba, prestáva rozpoznávať blízkych, je inkontinentný, potrebuje pomoc pri stravovaní, býva zmätený a niekedy sa objavuje aj agresivita či paranoidné prejavy. Často končí v špecializovaných zariadeniach pre pacientov s demenciou alebo má doma zabezpečenú opatrovateľskú službu. V mnohých prípadoch sa o neho starajú príbuzní, čo je však nesmierne náročné, pretože ide o nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť,“ priblížila neurologička.
V rámci prevencie sa odporúča dodržiavanie zdravého životného štýlu, teda pravidelný pohyb, vyvážená strava, duševná aktivita a dôsledná liečba sprievodných ochorení, akými sú napríklad vysoký krvný tlak alebo poruchy štítnej žľazy.
„Demencia je všeobecný pojem pre skupinu ochorení spojených s poruchami pamäti a kognitívnych funkcií, pričom Alzheimerova choroba je jej najčastejšou príčinou,“ ozrejmila odborníčka.
Ako uviedla, na Slovensku ochorením trpí približne 60.000 ľudí. Najčastejšie sa objavuje vo veku 60 až 65 rokov, pričom podľa lekárky takýchto prípadov každoročne pribúda.
„Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom mozgové bunky postupne odumierajú a strácajú svoju funkciu. Hlavnú úlohu v procese zohráva bielkovina beta amyloid, ktorá sa ukladá do mozgu vo forme tzv. amyloidných plakov a poškodzuje nervové bunky. Vznik ochorenia je podmienený kombináciou genetických a environmentálnych faktorov,“ vysvetlila Šandorová Traubnerová.
Ochorenie v súčasnosti nemožno vyliečiť, no dostupné lieky spolu s podpornou liečbou dokážu spomaliť jeho progresiu. „S postupom choroby pacient stráca schopnosť postarať sa o seba, prestáva rozpoznávať blízkych, je inkontinentný, potrebuje pomoc pri stravovaní, býva zmätený a niekedy sa objavuje aj agresivita či paranoidné prejavy. Často končí v špecializovaných zariadeniach pre pacientov s demenciou alebo má doma zabezpečenú opatrovateľskú službu. V mnohých prípadoch sa o neho starajú príbuzní, čo je však nesmierne náročné, pretože ide o nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť,“ priblížila neurologička.
V rámci prevencie sa odporúča dodržiavanie zdravého životného štýlu, teda pravidelný pohyb, vyvážená strava, duševná aktivita a dôsledná liečba sprievodných ochorení, akými sú napríklad vysoký krvný tlak alebo poruchy štítnej žľazy.