Do tropických krajín sa neodporúča cestovať s deťmi do troch rokov

Bratislava 25. júla (TASR) - Pri cestovaní s deťmi si treba skôr vyberať destinácie s časovo prijateľnými trasami. Pre deti mladšie ako dva roky nie je vhodná časovo náročná cesta lietadlom. S deťmi do troch rokoch sa zase neodporúča cestovať do tropických krajín, a to najmä pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Upozornila na to zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na deti a mládež Jana Hamade.



"Pri voľbe dovolenky s malými deťmi dávajte prednosť krajinám s časovo prijateľnými trasami, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu. Voľte skôr európsku destináciu, cestu vlastnou dopravou a miesta mimo preplnených hotelov. Na spríjemnenie cestovania vezmite so sebou dostatok hračiek, prípadne kníh," apelovala.



Deti mladšie ako tri roky by nemali cestovať do tropických krajín. Hrozbou sú možné infekčné ochorenia, exotické mikroorganizmy, jedovaté živočíchy či parazity. "Pri starších deťoch by už nemali byť cestovné obmedzenia, odporúča sa však cestovať so zaočkovaným dieťaťom vzhľadom na vek podľa očkovacieho kalendára," poznamenala vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Adriana Mečochová. Odporučila vyhnúť sa rizikovej destinácii, ak dieťa vzhľadom na vek či ďalšie odporúčania ešte nie je očkované.