Doplatky za viaceré lieky pre pacientov po mŕtvici sa zvýšia

Bratislava 30. decembra (TASR) – Väčšine pacientov po cievnej mozgovej príhode od januára vzrastú doplatky za lieky na riedenie krvi tzv. antikoagulanciá od 30 do 80 eur. Upozornila na to pacientska organizácia Sekunda pre život, podľa ktorej sa to týka asi 50 000 pacientov, najmä seniorov.



Ministerstvo zdravotníctva ozrejmilo, že pacienti majú možnosť vybrať si liek, ktorý je plne hradený zdravotnou poisťovňou, a teda je bez doplatku.



„V danej úhradovej skupine sú prítomné aj lieky bez doplatku," povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. V niektorých prípadoch majú farmaceutické firmy podľa nej takisto možnosť kompenzovať, respektíve znížiť výšku doplatku.



„Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti taktiež môžu poskytnúť zľavu z doplatku až do výšky 50 percent výšky doplatku poistenca," doplnila Eliášová.



Predseda pacientskej organizácie Richard Fides pripomenul, že organizácia združujúca pacientov po cievnej mozgovej príhode a pacientov s fibriláciou predsiení upozorňovala na situáciu, ktorá môže vzniknúť s novu revíziou úhrad liekov už v novembri. V utorok ju kritizoval aj poslanec Národnej rady SR Richard Raši (nezaradený). Upozornil na to, že nie každé generikum dokáže plnohodnotne nahradiť originálny liek.



Rezort zdravotníctva uistil, že aktuálne pracuje na ďalších úpravách, ktorých cieľom je sprístupniť liečbu pacientom. „Predmetom spoločných diskusií sú možnosti eliminácie doplatkov zo strany výrobcov liekov do času, kým sa znenie pripravovaných nových indikačných obmedzení prejaví na výške doplatkov pacientov za lieky v praxi," uzavrela hovorkyňa.