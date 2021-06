Slováci sa budú môcť od júla zaočkovať u svojho lekára

Bratislava 24. júna (TASR) - Dospelí Slováci aj mladí vo veku od 12 do 15 rokov sa od júla budú môcť dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 aj u svojho ambulantného lekára. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Ľudia majú kontaktovať priamo svojho lekára.



„Očkovanie je jedinou cestou na zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19," zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva. Lekárov a pediatrov požiadal o pomoc pri zvýšení počtu zaočkovaných. Zdôraznil, že prípadné vážne nežiaduce účinky bude znášať štát. Do systému sa od stredy (23. 6.) prihlásilo 64 lekárov.







Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková vysvetlila, že očkovacie centrá budú naďalej vykonávať svoju prácu. Cieľom bude zaočkovať domovy sociálnych služieb či ľudí, ktorí sa nemôžu z rôznych príčin zúčastniť očkovania. Ak budú lekári mať záujem vstúpiť do systému, tak si budú môcť objednávať svojich pacientov, ako sú zvyknutí.



Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová verí, že očkovaniu napomôže dôvera medzi pediatrami a detskými pacientmi a ich rodičmi.



Objednávanie vakcín a ich distribúcia budú zabezpečené v spolupráci s lekárňami. Objednávanie pacientov na očkovanie bude prebiehať v ambulancii obvyklým spôsobom, špecifickým pre danú ambulanciu. Každý zaočkovaný bude môcť na stránke korona.gov.sk požiadať o medzinárodný očkovací certifikát. Ambulancie so záujmom o očkovanie sa môžu prihlásiť cez webovú stránku MZ SR.



Očkovanie v ambulanciách sa bude realizovať štandardným spôsobom, pričom ambulancie majú možnosť očkovať len svojich kapitovaných pacientov. Rozdiel oproti vakcinačnému centru bude podľa MZ SR v tom, že celý proces, od objednania na očkovanie, cez realizáciu, až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. Používať sa bude vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.