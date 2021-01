Hormonálnu antikoncepciu užíva stále menej Sloveniek

Bratislava 18. januára (TASR) – Počet žien užívajúcich antikoncepciu klesá. Kým v roku 2007 užívalo na Slovensku hormonálnu antikoncepciu viac ako 328 000 žien, v roku 2019 po nej siahlo 144 000 žien. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorú zverejnil na svojom webe.



Národné centrum tvrdí, že pokles užívania antikoncepcie na Slovensku možno pozorovať už viac rokov. Z pohľadu dlhodobého vývoja, teda medzi rokmi 1991 až 2019, celkovo klesal podiel žien, ktoré mali zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu. Kým v roku 1991 užívalo tento typ antikoncepcie 9,8 percenta žien v reprodukčnom veku, v roku 2019 to boli už len tri percentá.



„Podiel užívateliek hormonálnej antikoncepcie od roku 1991 rapídne stúpal až do roku 2007, keď ju užívalo až 23 percent žien v reprodukčnom veku. Od roku 2007 podiel užívateliek hormonálnej antikoncepcie klesal a v roku 2019 ju užívalo už len 11,2 percenta z populácie žien v reprodukčnom veku," uviedlo Národné centrum zdravotníckych informácií.



Antikoncepciu v roku 2019 užívalo 185 945 žien, z toho 20,5 percenta žien malo zavedenú vnútromaternicovú antikoncepciu. Slovenky najčastejšie siahnu po hormonálnej antikoncepcii, užívalo ju až 77,3 percenta. Žien s novozavedenou antikoncepciou bolo 41 983, čo podľa štatistiky predstavuje o 6701 žien menej ako v roku 2018.



Vnútromaternicovú antikoncepciu užívalo 29,7 na tisícku žien vo veku od 15 do 49 rokov. Najväčší podiel žien so zavedenou vnútromaternicovou antikoncepciou evidovali ambulancie v Trnavskom kraji a najmenší ambulancie v Bratislavskom kraji.



Hormonálnu antikoncepciu užívalo 112,3 na tisícku žien v reprodukčnom veku, najčastejšie po nej siahli ženy evidované v ambulanciách v Nitrianskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.



Gynekologické ambulancie v roku 2019 nahlásili 130 prípadov žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím. Najčastejšie im bola zistená fyzická ujma na zdraví, a to v 108 prípadoch. Tá však bola v mnohých prípadoch sprevádzaná aj psychickou ujmou, išlo o 18 žien.



Výnimočne sa u vyšetrených žien zistilo poškodenie výlučne iba psychického zdravia, išlo o štyri prípady, dodalo Národné centrum zdravotníckych informácií.