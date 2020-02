Hrubá stavba nemocnice na Boroch by mala byť čoskoro dokončená

Bratislava 18. februára (TASR) – Hrubá stavba budúcej nemocnice na Boroch v bratislavskej mestskej časti Lamač by mala byť čoskoro dokončená. Pre TASR to uviedla komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková. O prácu tu prejavilo záujem 1200 uchádzačov. Nemocnica celkovo ponúka 1200 pracovných pozícií.



Prvé výberové konania, ktoré sa budú týkať ošetrovateľských manažérskych pozícií, sa podľa siete začnú v marci. "O našu nemocnicu prejavilo záujem veľké množstvo zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu. Už dva roky pred spustením prevádzky evidujeme 1200 uchádzačov zo Slovenska aj zahraničia. Celkovo máme pritom k dispozícii rovnaký počet pracovných miest, z čoho bude približne 250 lekárov a 800 sestier a ošetrovateľov," uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový.



Obsadzovať by sa mali najprv pozície hlavných sestier a manažérok ošetrovateľstva. V najbližších mesiacoch plánujú individuálne obsadzovať aj pozície klinických lídrov. Cieľom je podľa siete nemocníc naplniť takmer všetky manažérske pozície ešte v tomto roku. Nemocnica tiež v roku 2020 naberie aj prvú časť technických pracovníkov.



Projektový riaditeľ Nemocnice novej generácie Svet zdravia Bory Ján Klimko priblížil, že po ukončení hrubej stavby sa následne začne s realizáciou piateho nadzemného podlažia, ktoré bude technickým podlažím. V rovnakom čase sa začnú aj práce na vybraných strechách a častiach fasády. Technické podlažie by malo byť ukončené v máji tohto roku.



Nemocnica by mala byť prvou koncovou nemocnicou siete Svet zdravia, investícia súkromníkov by sa mala vyšplhať na 240 miliónov eur. Spustenie prevádzky je plánované v prvom kvartáli 2022.