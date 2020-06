Idiopatická pľúcna fibróza výrazne poškodzuje pľúca a nedá sa liečiť

Bratislava 29. júna (TASR) – Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) spôsobuje zjazvenie, hrubnutie alebo tvrdnutie pľúcneho tkaniva. Jej presná príčina zatiaľ nie je známa a bez liečby môže byť smrteľná. Medicína v súčasnosti nepozná liek, ktorým by sa ochorenie dalo vyliečiť, dá sa však spomaliť jeho rozvoj. TASR o tom informoval Vladimír Neckár z občianskeho združenia Nádej pre pľúca.



IPF patrí medzi tzv. zriedkavé ochorenia, celosvetovo ním trpia asi tri milióny ľudí a na Slovensku ho má asi 215 pacientov. Medzi najčastejšie príznaky patrí nevysvetliteľná chronická dýchavica, a to najmä pri záťaži.



„Pacienti s pokročilejším štádiom ochorenia sa môžu zadýchať už po tom, ako prejdú pár metrov či vyjdú na prvé poschodie," hovorí Neckár, ktorý trpí IPF. Typickými príznakmi sú dlhotrvajúci suchý a dráždivý kašeľ, plytké dýchanie, únava, úbytok hmotnosti a paličkovité prsty. Pre väčšinu pacientov sú typické aj praskavé zvuky pri nádychu.



Klinické štúdie ukázali, že pacienti bez liečby strácajú funkčnosť pľúc dokonca aj vtedy, keď je ich ochorenie v najskoršom štádiu. V súčasnosti sú k dispozícii takzvané antifibrotiká, ktoré priamo zasahujú do procesu zjazvovania tkaniva. Neliečia už zjazvené časti pľúc, ale dokážu predísť zjazveniu ďalších zdravých alebo minimálne postihnutých častí pľúc alebo ho spomaliť. Liečba IPF je podľa Neckára nevyhnutná najmä preto, lebo dokáže ovplyvniť neskorší vývoj ochorenia. U pacientov s IPF sa môže vyskytnúť nečakané akútne zhoršenie klinického stavu vyvolané sekundárnymi komplikáciami ako pneumónia, srdcové zlyhávanie, pľúcna embólia a pneumotorax.



OZ Nádej pre pľúca v roku 2019 spustilo sociálno-právnu a psychologickú poradňu pre pacientov, ktorá je dostupná online na www.plucnafibroza.sk. Na webovej stránke združenie prináša aj informácie o ďalších zriedkavých a závažných pľúcnych ochoreniach. Doplnilo ju tiež o sekciu videí, kde ako prvé pribudli videá s odborníkmi týkajúce sa pľúcnych ochorení a COVID-19.



Združenie sa snaží pacientov s IPF podporovať nielen prostredníctvom komunity, ale aj cez sprievodné akcie. Minulý rok zorganizovalo prvý ročník pochodu na vyjadrenie solidarity s tými, ktorí trpia pľúcnym ochorením. Pochod za tých, ktorí nevládzu s dychom, bude mať tento rok virtuálne pokračovanie, aby sa dodržali všetky hygienické odporúčania. Virtuálny pochod sa bude konať celý víkend od 26. júna do 28. júna.



Účastníci sa môžu zaregistrovať na webovej stránke www.projektactivelife.sk/pohybom-pre-lepsie-pluca/. Počas troch dní konania sa virtuálneho pochodu si môžu vybrať ľubovoľný čas a trasu, ktorú odkráčajú alebo odbehnú. Výťažok z vyzbieraného štartovného sa použije na kúpu prenosného kyslíkového prístroja, ktorý by v rámci OZ Nádej pre pľúca bol k dispozícii na zapožičanie pacientom, ktorí to potrebujú.