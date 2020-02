Hlavný hygienik Mikas: Koronavírus potvrdený na Slovensku zatiaľ nebol

Bratislava 27. februára (TASR) – Na Slovensku doteraz koronavírus potvrdený nebol. Hlavný hygienik Ján Mikas potvrdil nemennosť stavu pred štvrtkovým rokovaním Bezpečnostnej rady SR, ktorá sa zaoberá pripravenosťou krajiny zabezpečiť ochranné opatrenia pri prípadnom vypuknutí epidémie koronavírusu.



"Na Slovensku denne vyšetríme päť až desať vzoriek,“ uviedol Mikas. V prípade, že by sa objavil pozitívny nález, slovenskí hygienici majú dohodu s laboratóriom v Berlíne, ktoré uskutoční konfirmáciu takejto pozitívnej vzorky.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) podľa Mikasa starostlivo monitoruje situáciu v okolitých krajinách. Nevylúčil, že po odporúčaní necestovať z dôvodu rizika koronavírusu do Talianska by mohlo prísť ďalšie, týkajúce sa iných krajín. Zvýšený záujem o problematiku zaznamenali podľa jeho slov i call centrá, ktoré nonstop poskytujú informácie vo všetkých regiónoch Slovenska.



Zdôraznil, že prevencia pred epidémiou nového vírusu sa netýka len postupu a opatrení štátnych orgánov a inštitúcií, ale prístupu každého občana. "Záleží na tom, ako sa bude správať, ako zodpovedne bude pristupovať k odporúčaným opatreniam,“ skonštatoval hlavný hygienik SR.



V súčasnosti prijaté preventívne opatrenia sú podľa neho dostatočné. Je potrebné sa však pripraviť na to, že sa aj na Slovensku prípad objaví. Priznal, že nemožno vylúčiť ani epidémiu. "Bude záležať aj na tom, ako budeme schopní zachytiť prípadný pozitívny prípad a jeho kontakty, aby sme zabránili šíreniu nákazy," objasnil. "V každom prípade nie je dôvod na šírenie paniky," dodal.



Otázku ďalších rozsiahlejších opatrení bude potrebné riešiť už priamo v nadväznosti na situáciu. Bezpečnostná rada SR sa bude zaoberať aj možnosťou karantény obce či mesta. Mikas si vie predstaviť zabezpečenie karantény menšieho sídla. „V prípade takých miest ako Bratislava či Košice je to podľa mňa problematické,“ upozornil Mikas.