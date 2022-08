Zdravie: Lekári súhlasia s návrhom jasne nastaviť revízne pravidlá

Bratislava 16. augusta (TASR) - Lekári vnímajú pozitívne návrh ministerstva zdravotníctva, ktorý má priniesť transparentné a prehľadné nastavenie revíznych pravidiel. Pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami sú podľa nich revízne pravidlá dlhodobým problémom. Vyplýva to z vyjadrení Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR. Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotných poisťovniach.



"Toto je jediná pozitívna zmena, ktorú uvedená novela prináša. V minulosti sa ASL SR borila s problémom revíznych pravidiel, v súčasnosti je problém pri najväčšej poisťovni. Už vyše roka žiadame zverejnenie revíznych pravidiel a jednoznačné uplatňovanie pri revíziách," uviedla asociácia v stanovisku pre TASR.



Problém sa podľa nej týka celého spektra odbornosti. "Opakovane sa stretávame s tým, že revízne pravidlá sú prezentované ako 'živý proces', a aj napriek dohode, sú v rámci jednotlivých pobočiek vysvetľované rôzne, a tak sú i revidované," vysvetlila ASL SR. V konečnom dôsledku to podľa jej slov zneisťuje poskytovateľov a oberá o financie za vykonanú prácu.



"Budeme radi, ak sa táto situácia zjednotí a pravidla budú jasné a nemenné. Treba ale upozorniť, že tieto pravidlá musia byť odrokované a odsúhlasené aj s poskytovateľmi tak, aby nedochádzalo k nejasnostiam," doplnila asociácia.



ZAP podotkol, že pri svojich rokovaniach so zdravotnými poisťovňami dlhodobo apeluje na transparentné a prehľadné nastavenie revíznych pravidiel. "Vzhľadom k tomu, ako i k doterajšej netransparentnosti a nejednotnosti revíznej činnosti, nie len jednotlivých poisťovní, ale v niektorých prípadoch aj ich pobočiek, vnímame túto dlho žiadanú zmenu pozitívne," skonštatovala prezidentka zväzu Jaroslava Orosová.



Jednoznačne nastavené pravidlá sú podľa nej základom každej korektnej spolupráce a fungujúcich obchodných vzťahov. "Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú v tomto ponímaní obchodnými partnermi zdravotných poisťovní a je namieste, aby sa k nim tak aj pristupovalo. Rozhodne by sme však uvítali možnosť zmeniť revízne pravidlá kedykoľvek v priebehu roka z dôvodu medicínskej indikácie, samozrejme, po dohode s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," dodala.



Zdravotné poisťovne by mali po novom revízne pravidlá zverejňovať na svojej webstránke a meniť ich len raz za kalendárny rok. V prípade neuznania výkonu bude musieť poisťovňa svoje rozhodnutie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti riadne odôvodniť. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tak chce stransparentniť mechanizmus uznávania a uhrádzania zdravotných výkonov.