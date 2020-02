ODBORNÍCI: Pacientovi sa neoplatí zatajovať informácie pred lekárom

Bratislava 23. februára (TASR) – U lekára treba byť úprimný a nezatajovať ani nepríjemné skutočnosti, aby vedel odhaliť príčinu pacientových ťažkostí a naordinovať mu účinnú liečbu. Upozorňujú na to predstavitelia Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) v projekte Lieky s rozumom.



Odborníci neodporúčajú konzumovať alkohol 12 hodín pred odberom krvi a ešte dlhšie pred odberom stolice, avšak ak si pacient predsa len večer predtým niečo vypil, treba to lekárovi oznámiť. Alkohol totiž ovplyvňuje hladinu tukov, dokáže skresliť výsledky krvných testov a naviesť lekára zlým smerom. Tiež môže podráždiť sliznicu v tráviacom trakte a zapríčiniť krvácanie.



Pacient by nemal zatajovať ani to, že fajčí. "Užívanie niektorých liekov, napríklad hormonálnej antikoncepcie, je u fajčiarov spojené s vyšším rizikom vedľajších účinkov, a to aj veľmi závažných. U iných, napríklad na riedenie krvi, je zase potrebné upraviť dávku lieku," uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová.



Rovnako sa nevypláca zatajovať zlé stravovacie návyky, najmä pokiaľ má pacient problém s rýchlym priberaním na váhe či so zvýšenou hladinou cholesterolu. Lekár tak ľahšie nájde príčinu ťažkostí a vhodnejšie odporučí liečebný režim.



Pre lekára môžu byť užitočné aj informácie o tom, či má človek jedného alebo viacerých sexuálnych partnerov, alebo či mal sex s osobou rovnakého, opačného pohlavia alebo obomi. "Tieto informácie pomôžu lekárovi vysvetliť niektoré zdravotné problémy, upozornia ho, že človek má zvýšené riziko niektorého ochorenia, že je riziko ďalšieho šírenia nákazy a je potrebné preliečiť aj sexuálneho partnera alebo partnerov," tvrdia odborníci z AOPP. Pacient by sa tiež mal priznať k prípadnému klesajúcemu sexuálnemu apetítu či problémom s potenciou.



Pacienti majú niekedy tendenciu zľahčovať zdravotné ťažkosti, inokedy sa zase príznaky javia horšie, než v skutočnosti sú. Bolesti hlavy napríklad môžu signalizovať, že človek nedodržiava pitný režim alebo má stres, no môže to byť aj sprievodný príznak vysokého krvného tlaku. "Nikdy si preto nemôžete byť istý, či práve tá pre vás menej dôležitá vec nebude napokon pre lekára kľúčovou," povedala Lévyová. Viac ako polovica pacientov podľa nej neužíva svoje lieky tak, ako by mala. Akékoľvek obavy z nežiaducich účinkov, nepríjemné prejavy po užití lieku či fakt, že človek si nemôže dovoliť vysoký doplatok za liek, preto treba konzultovať so svojim lekárom. "Ten môže upraviť liečbu tak, aby vám čo najlepšie vyhovovala," priblížila prezidentka AOPP.



Doplnila, že pacient by nemal lekárovi zamlčať ani to, že užíva iné lieky, vitamíny alebo výživové doplnky, ktoré môžu byť v kombinácii s konkrétnym liekom problematické. "Doteraz bolo zdokumentovaných okolo 40.000 liekových interakcií. Najčastejšie ide o znásobenie alebo zníženie účinku lieku," informujú lekárnici. Podľa odhadov Slovenskej lekárnickej komory môže v dôsledku liekových interakcií na Slovensku ročne skončiť v nemocniciach viac ako 10.000 pacientov. "Pýtajte sa lekára a lekárnika na nevhodné kombinácie svojich liekov, prípadne si ich overte v príbalovom letáku. Užitočnou môže byť aj stránka SLeK www.interakcieliekov.sk, na ktorej môžete po zadaní vašich konkrétnych liekov zistiť, či sa vzájomne neovplyvňujú v účinku, a teda či je ich užívanie bezpečné," odporúča Lévyová.