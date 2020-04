Lieky na tlmenie chrípky a prechladnutia si treba vhodne vybrať

Bratislava 4. apríla (TASR) – Lieky na chrípku a prechladnutie neliečia samotné ochorenie, ale tlmia jeho príznaky ako horúčku, bolesť hlavy, svalov či upchatý nos. Dôležité je nečakať zázračné vyliečenie a dopriať telu dostatok spánku, oddychu, tekutín, zvýšený prísun vitamínov a čas na zotavenie. Aj liek na tlmenie príznakov si však treba vedieť vhodne vybrať a pri kúpe si všímať predovšetkým jeho zloženie. Upozorňuje na to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) na webovej stránke projektu Lieky s rozumom.



Základ liekov na prechladnutie a chrípku tvoria liečivá paracetamol alebo ibuprofén. Tieto účinné látky však nie sú vhodné pre každého a pozor by si mali dávať najmä chronickí pacienti. „Paracetamol je vo všeobecnosti dobre znášaný a krátkodobo ho môžu užívať pacienti so žalúdočnými vredmi, ale tiež diabetici, hemofilici a po porade s lekárom aj tehotné a dojčiace ženy. Mali by sa mu vyhnúť pacienti s ochorením pečene či chronickí alkoholici,“ priblížila prezidentka AOPP Mária Lévyová. „Naopak, ibuprofén nie je vhodný pre ľudí so závažným srdcovým zlyhávaním. Pozor si treba dať aj v prípade zvýšenej náchylnosti ku krvácaniu. Užívanie ibuprofénu sa neodporúča ani tehotným a dojčiacim ženám,“ dodala.



Horúce nápoje na chrípku a prechladnutie obsahujú cukor. Diabetici by preto mali uprednostniť tabletkovú formu. Súčasťou niektorých tabliet na chrípku a prechladnutie je zase kofeín, ktorý má potlačiť únavu. Pacienti s ochorením srdca, vysokým krvným tlakom by sa preto o jeho vhodnosti mali v prvom rade poradiť so svojím lekárom.



Vyššie dávky paracetamolu môžu byť nebezpečné pre ľudí, ktorí vážia menej ako 50 kilogramov. Vo všeobecnosti by jedna dávka tejto účinnej látky nemala u osôb s hmotnosťou menej ako 50 kilogramov presiahnuť 500 miligramov. Niektoré horúce nápoje ho však obsahujú aj dvakrát viac, čo zodpovedá užitiu dvoch tabliet paracetamolu naraz.



Niektoré tablety na chrípku a prechladnutie obsahujú aj zložku na kašeľ. Preto si treba všímať, či toto liečivo pôsobí na tlmenie suchého dráždivého kašľa alebo podporuje vykašliavanie pri zvýšenom zahlienení. Keby pacient siahol po lieku s opačným účinkom, jeho kašeľ by sa pravdepodobne len zhoršil.



„Rizikovou kombináciou je súčasné užitie horúceho nápoja na chrípku a prechladnutie s obsahom paracetamolu a lieku na horúčku a bolesť s paracetamolom,“ varuje prezidentka AOPP. Pri nadmernom užití tohto liečiva hrozí až zlyhanie pečene. O výbere vhodného lieku by sa mal pacient poradiť s lekárnikom a riadiť sa pokynmi v príbalovom letáku. Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia.