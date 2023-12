Odborníci: Lieky v kombinácii s alkoholom zaťažujú celý organizmus

Bratislava 22. decembra (TASR) - Lieky v kombinácii s alkoholom zaťažujú celý organizmus. Najviac však trpí pečeň. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Jednou z hlavných zásad zodpovedného užívania liekov je podľa neho vyhýbanie sa alkoholu.



"Pri kombinácii niektorých liekov a alkoholu sa znásobujú nežiaduce účinky, hrozia zvýšené podráždenie žalúdka, nevoľnosť, hnačky, vracanie, vznik vredov, krvácanie do žalúdka či problémy s pečeňou," skonštatoval.



S alkoholom by podľa ŠÚKL pacienti nemali kombinovať ani často používané lieky, ako napríklad proti bolesti, zvýšenej teplote, na srdce, krvný tlak či cukrovku. "Obzvlášť nebezpečná je kombinácia alkoholu s liekmi, ktoré pôsobia na nervový systém, ako napríklad lieky na neurologické a duševné ochorenia či poruchy spánku. Interakcia týchto liekov s alkoholom môže vyvolať závažné až život ohrozujúce nežiaduce účinky," dodal.



Alkohol môže podľa neho negatívne ovplyvniť tiež vstrebávanie liekov do organizmu. "Pri užívaní liekov, ktoré majú uvoľňovať liečivo v čreve dlhší čas, sa môže po požití alkoholu naraz uvoľniť väčšie množstvo liečiva a môže dôjsť k predávkovaniu," uzavrel.