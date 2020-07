Rezort zdravotníctva vyzýva ľudí, aby išli darovať krv

Bratislava 28. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyzýva ľudí, aby išli darovať krv. Rezort poukázal na výzvu Národnej transfúznej služby (NTS) SR, ktorá v posledných týždňoch zaznamenala na svojich odberových pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje úbytkom zásob krvných prípravkov. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Na darcovstvo vyzval aj štátny tajomník MZ SR Peter Stachura. "Vyzývame aktívnych aj nových darcov, aby prišli darovať svoju vzácnu tekutinu. A tak pomohli doplniť zásoby krvných prípravkov, ktoré sú neoceniteľne potrebné v neočakávaných akútnych situácia, ale aj denne pre ťažko chorých, napríklad onkologických pacientov s niektorým typom diagnóz," uviedol s dôvetkom, že krv je v týchto letných týždňoch nesmierne potrebná z dôvodu vyššieho počtu úrazov či dopravných nehôd.



Darcovia sa po novom nemusia objednávať na presne určený čas. Odberové pracoviská fungujú počas pracovných dní od 7.00 do 14.00 h, v utorok je čas predĺžený do 17.00 h. MZ SR však informovalo, že stále platí, že darcovia môžu využiť aj objednávanie na termín.



Darovať krv môže osoba, ktorá za posledných 14 dní nebola v zahraničí alebo nebola v úzkom kontakte s osobou, ktorá sa zo zahraničia vrátila. Všetky odberové pracoviská dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19.



Aktuálne informácie, ako aj kontakty na odberné miesta sú dostupné na webe NTS SR.