Na druhú dávku vakcíny Sputnik čaká šesť Slovákov

Bratislava 30. augusta (TASR) – Na druhú dávku neregistrovanej vakcíny Sputnik V čaká šesť Slovákov. Zaočkovať by ich mali najneskôr v utorok. Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



Priblížila, že do pondelka bolo na Slovensku aplikovaných 37.021 dávok tejto vakcíny. „Celkovo tak je na Slovensku vakcínou Sputnik V zaočkovaných mierne nad 18.500 ľudí," povedala Eliášová.



V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv do stredy evidoval 26 hlásení nežiadúcich účinkov, z toho dve boli závažné. Išlo o pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi a flebotrombózu.