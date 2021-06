Na Zemplíne počas týždňa skolabovali z horúčav desiatky ľudí

Humenné 28. júna (TASR) – Zdravotníci štyroch nemocníc v okresných mestách na Zemplíne ošetrili počas uplynulého týždňa (21. - 27. 6.) takmer 50 ľudí po kolapse z tepla. Ako v tejto súvislosti pre TASR pripomenula Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pri vysokých vonkajších teplotách je pre zachovanie zdravia potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel.



Najviac, 15 pacientov po kolapse z tepla ošetrili uplynulý týždeň v michalovskej nemocnici. V nemocnici v Humennom sa postarali o 13 takýchto pacientov, v trebišovskej o 11, siedmim pomohli zdravotníci v nemocnici vo Vranove nad Topľou.



Vzhľadom na pretrvávajúce horúce dni Fedáková upozorňuje, že pri vysokých vonkajších teplotách hrozí nielen prehriatie tela, ale až tepelný úpal, pri ktorom je priamo postihnutý mozog a dochádza k postupnému zlyhávaniu životne dôležitých orgánov. Základným pravidlom je preto vyhýbať sa pobytu vonku, najmä v čase od 11.00 do 15.00 h. Pri nutnom pobyte v exteriéri sa treba zdržiavať v tieni, uprednostniť svetlé oblečenie a piť dostatočné množstvo čistej vody izbovej teploty. Keďže pocit smädu už signalizuje dehydratáciu, Fedáková odporúča dopĺňať tekutiny priebežne, aj bez pocitu smädu. Pripomenula tiež dôležitosť používania opaľovacích krémov s vysokým ochranným faktorom a obmedzenia fyzickej námahy.



"Pri kolapse, eventuálne prekolapsovom stave treba postihnutú osobu umiestniť do tieňa alebo do chladnejšej miestnosti, ponúknuť jej tekutiny vo forme vlažnej čistej vody alebo slabo mineralizovaných minerálok, ochladzovať telo vlažnými zábalmi alebo rôznymi dostupnými pomôckami, akými sú ovievanie či sprchovanie," doplnila s tým, že pri stavoch s poruchou vedomia je už treba okamžite privolať zdravotnú pomoc.