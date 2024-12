Zverejnili nové dáta o výskyte rakoviny na Slovensku

Bratislava 23. decembra (TASR) - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo nové, detailné údaje o výskyte rakoviny na Slovensku. Vďaka zavedeniu nového systému na zber a analýzu dát prináša NCZI komplexnejšie informácie o tom, aké typy rakoviny sa na Slovensku vyskytujú najčastejšie a ako sa ich výskyt vyvíja v čase. TASR o tom informovala špecialistka komunikácie NCZI Diana Dúhová.



Nová, rozšírená interaktívna prezentácia sprístupňuje údaje o počte potvrdených novodiagnostikovaných zhubných nádorov z národného onkologického registra za obdobie rokov 1996 až 2015. Novinkou sú očakávané počty novodiagnostikovaných prípadov zhubných nádorov na základe údajov zdravotných poisťovní a údajov o úmrtiach za roky 2016 až 2022.



"Interaktívna infografika prezentuje výskyt zhubných nádorov za roky 1996 - 2022 v absolútnej početnosti aj relatívnom vyjadrení, napríklad hrubá miera incidencie, vekovo štandardizovaná miera incidencie s doplnením údajov o úmrtnosti na zhubné nádory. Osobitnou časťou sú spracované výstupy obsahujúce ukazovatele súvisiace s vybranými diagnózami zaradenými do skríningových onkologických programov na Slovensku," doplnila Dúhová.



Vysvetlila, že Národný onkologický register Slovenskej republiky (NOR SR) je centrálnou databázou, ktorá zbiera a zhromažďuje podrobné informácie o výskyte onkologických ochorení v SR. "Dlhé roky bol spracovávaný manuálne, prostredníctvom hlásení od lekárov a informačného systému neprepojeného s ostatnou infraštruktúrou v správe NCZI. (...) Koncom roka 2023 prinieslo NCZI inováciu, a to využívanie nového informačného systému pre NOR SR a aplikovanie algoritmu, ktorý analyzuje dáta zdravotných poisťovní o poskytnutej a uhradenej zdravotnej starostlivosti a liekov," priblížila.



Vďaka tomu podľa jej slov možno preklenúť informačnú priepasť, získať relatívne presné a aktuálnejšie informácie o onkologickej situácii, urýchliť proces napĺňania registra a analyzovať poskytovanie onkologickej starostlivosti naprieč Slovenskom. "Na základe týchto údajov môžeme konať, či už ide o nasmerovanie zdrojov, zásobenie určitými liekmi alebo o urgentné prehodnotenie skríningových programov," podotkla.



Dúhová dodala, že na základe spracovaných dát NOR SR a výstupov získaných na základe algoritmu napríklad teraz NCZI eviduje v počte novodiagnostikovaných zhubných nádorov v roku 2022 nárast o 40 prípadov na 100.000 osôb oproti roku 1996.