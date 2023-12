Bratislava 13. decembra (TASR) - Nové usmernenie má pomôcť ľuďom s liečbou závislosti od nikotínu. Vypracovala ho skupina odborníkov pri ministerstve zdravotníctva. Rezort ho schválil na jeseň. Na stredajšej tlačovej konferencii na to upozornili zástupcovia Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.



Každý lekár má podľa usmernenia zisťovať užívanie nikotínu u pacienta. Diagnózu závislosti od fajčenia má zaznamenať a užívateľovi ponúknuť krátku intervenciu. "Ak pacient súhlasí a chce sa liečiť, liečbu závislosti od nikotínu má aplikovať alebo sprostredkovať podľa usmernenia štandardného diagnostického a terapeutického postupu pre manažment závislosti od nikotínu," priblížili z centra.



Zároveň poukázali na to, že Slovensko je podľa OECD aj prieskumu Eurostatu v počte užívateľov tabakových výrobkov nad priemerom Európskej únie. "Užíva ich denne 21 percent obyvateľov, teda každý piaty je na Slovensku závislý od nikotínu," skonštatovali. Upozornili tiež na to, že medzi školákmi sa podľa štúdie Health Behaviour in School Aged Children rozšírilo fajčenie elektronických cigariet.