Novým dekanom Lekárskej fakulty SZU bude Ladislav Kužela

Bratislava 6. septembra (TASR) - Novým dekanom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (SZU) bude gastroenterológ Ladislav Kužela. V utorkovej (5. 9.) voľbe bol jediným kandidátom. Funkciu má zastávať v období od pondelka 11. septembra do 10. septembra 2027. TASR to potvrdili z univerzity.



"Mojou hlavnou prioritou, ako už isto viete, vždy bolo a bude zabezpečiť, aby u každého jedného lekára bol na prvom mieste pacient a komunikácia s ním. Aby každý jeden pacient bol plne informovaní nielen o svojej chorobe, ale aj o dôležitosti prevencie a celkovo o význame zdravého životného štýlu," skonštatoval Kužela na sociálnej sieti.



Poukázal na to, že pozície dekana bude môcť dané hodnoty rozširovať u medikov, ale aj u lekárov, pretože fakulta má aj postgraduálne vzdelávanie. "Verím, že moje nové postavenie mi umožní zlepšiť komunikáciu medzi budúcimi lekármi, ktorých naša univerzita vychováva a bude vychovávať, ako aj medzi 'hotovými' lekármi a pacientmi, čím dokážeme celkovo zlepšiť zdravotnú starostlivosť v širšej komunite," dodal.