Národná transfúzna služba pripravila nové potvrdenie o darovaní krvi

Bratislava 6. mája (TASR) - Národná transfúzna služba (NTS) SR pripravila pre darcov krvi nové potvrdenie o darovaní krvi. Cieľom je uľahčiť im komunikáciu so zamestnávateľom a zdravotnými poisťovňami pri uplatňovaní si nárokov na benefity súvisiace s darovaním krvi. TASR o tom informovala riaditeľka marketingu a komunikácie NTS Martina Frigová.



"Od 6. mája vydávajú odberné pracoviská Národnej transfúznej služby SR na požiadanie darcu potvrdenie, v ktorom bude mať darca prehľadne vyznačené, aký úkon mu bol na odbernom pracovisku vykonaný. Či už to bude darovanie celej krvi, darovanie krvnej plazmy alebo inej zložky krvi a taktiež, ak bol darca krvi na pracovisku len vyšetrený a k samotnému odberu nedošlo," priblížila. Dodala, že ak bude darca potrebovať dlhší čas na zotavenie sa po odbere, lekár odberného pracoviska to rovnako uvedie na potvrdení.



Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.