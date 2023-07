Banská Bystrica 26. júla (TASR) – Peľová sezóna tráv pomaly končí na celom území Slovenska. Významné denné koncentrácie sú predpokladané najmä na severnom a časti stredného Slovenska. TASR o tom v stredu informovala Janka Lafférsová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.



Ako dodala, pŕhľava dosiahne vyššie denné koncentrácie peľu v ovzduší najmä na strednom a severnom Slovensku. Peľ paliny a ambrózie, silných alergénov neskorého leta a jesene, bude pomaly pribúdať. "Predpokladáme, že pri opätovnom oteplení peľ paliny dosiahne v priebehu dvoch týždňov významné koncentrácie," objasnila. Doplnila, že peľ ambrózie môžeme vo významných hladinách očakávať o približne tri až štyri týždne neskôr. "Ochladenie spojené so zrážkovou činnosťou bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší," spresnila.



V uplynulých dňoch na území Slovenska naďalej dominoval v ovzduší peľ pŕhľavy a tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ tráv v ovzduší dosahoval vyššie denné hladiny už len na severe Slovenska. Na ostatnom území významné denné koncentrácie dosahoval len ojedinele. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Žiline. Peľ pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Peľ paliny a inváznej ambrózie zachytila väčšina monitorovacích staníc, bolo to však len vo veľmi nízkych koncentráciách. "V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, astrovitých a mrlíka. Z drevín to bol peľ pajaseňa a lipy," ukončila.