Plamienok rozširuje smútkovú terapiu aj pre ukrajinské deti

Bratislava 2. decembra (TASR) - Nezisková organizácia Plamienok rozširuje terapie aj pre ukrajinské deti, ktoré smútia v dôsledku vojny. Deje sa tak pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). TASR o tom informovala Žaneta Škarbová z organizácie.



"Všetky ukrajinské deti a ich rodiny, ktoré stretávame, sú traumatizované a smútia. Riziko rozvoja vážnych a dlhodobých psychických problémov, ako sú depresie, sebadeštruktívne správanie či vzťahové problémy, je preto veľmi vysoké, a to nielen pre tieto deti, ale prinajmenšom aj pre nasledujúcu generáciu ich detí v budúcnosti. Niet pochýb, že potrebujú pomocnú ruku," skonštatovala riaditeľka Plamienka Mária Jasenková.



V Centre smútkovej terapie bude deťom pomoc poskytovať ukrajinská psychologička. Okrem nich môžu na stretnutia prísť aj rodičia. "Plamienok v Centre smútkovej terapie smútiacim deťom a dospelým zo Slovenska či Ukrajiny poskytuje poradenstvo a terapeutickú pomoc vždy bezplatne, je hradená z finančných príspevkov našich darcov," doplnila Jasenková.



Plamienok plánuje pomoc pre ukrajinské deti rozšíriť aj na detské terapeutické tábory, ktoré im chce poskytnúť bezplatne. "Radi by sme v tejto dlhodobej aktivite spolupracovali aj s inými organizáciami, ktoré týmto deťom pomoc ponúkajú,“ dodala riaditeľka.