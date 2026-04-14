Platforma pomáhajúcich organizácií predstavila Pacientsky manifest
Pacientsky manifest identifikuje ako zásadný problém, že hlas pacientov je dnes v systéme prítomný len formálne a nemá vplyv na konečné rozhodnutia.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Platforma pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí v utorok v Bratislave predstavila Pacientsky manifest. Ide o strategický dokument, ktorý prináša riešenia pre zapojenie pacientov do rozhodovacích procesov a vybudovanie silných, profesionálnych pacientskych organizácií.
Pacientsky manifest identifikuje ako zásadný problém, že hlas pacientov je dnes v systéme prítomný len formálne a nemá vplyv na konečné rozhodnutia. Dokument preto žiada zavedenie jasných pravidiel participácie a štandardov kvality pre pacientsky sektor.
Okrem medicínskych problémov sa manifest zameriava na nepredvídateľnosť liečby, nejasné pravidlá úhrad a chýbajúce dáta o jej skutočných výsledkoch. Zdôrazňuje potrebu férového prístupu k liekom, aby pacienti s rovnakou diagnózou mali rovnakú šancu na vyliečenie.
„Tento manifest nie je len nejakým zoznamom prianí, ktorý dnes po tlačovej konferencii dáme niekde do zásuvky. Je to návod na zlepšenie kvality života tisícok rodín, ktoré sú dnes na pokraji vyčerpania. Choroba si nevyberá podľa politickej príslušnosti a neprehľadný systém ničí životy bez ohľadu na to, koho ľudia volili. Práve preto je toto téma, ktorá musí spájať celú politickú scénu,“ skonštatovala advokačná manažérka Platformy pomáhajúcich organizácií Simona Stískalová.
Tvrdí, že v nasledujúcich dňoch oslovia všetky parlamentné demokratické strany a mimoparlamentnú stranu Demokrati. Chcú sa stretnúť s ich expertmi na zdravotníctvo a sociálnu oblasť. „Chceme s nimi viesť systémový a otvorený dialóg o jednotlivých bodoch manifestu. Naším cieľom je, aby každý expert, ktorý to so systémovou zmenou myslí naozaj vážne a úprimne, pochopil nevyhnutnosť týchto krokov a prijal ich za svoje,“ podotkla Stískalová. Stranám budú podľa nej vysvetľovať, prečo by sa mal pacientsky manifest stať pevnou súčasťou ich volebných programov.
„Podporím každú iniciatívu, ktorá bude znamenať posun od systému, ktorý o pacientovi rozhoduje, k systému, ktorý rozhoduje spolu s pacientom,“ povedal na tlačovej konferencii k manifestu minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Zapojenie pacientov podľa neho potrebuje mať jasné pravidlá. Považuje to za kľúčovú oblasť od prípravy legislatívy, cez pripomienkové konania, až po vyhodnocovanie dosahov zákona, vyhlášky alebo normy.
Šaško si myslí, že je potrebné zriadiť monitorovací výbor, ktorý by monitoroval dosahy prijatých zákonov. Ďalej chce, aby sa na Slovensku jasne zadefinovalo, čo je to pacientska organizácia.
