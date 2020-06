VIDEO: Prvá poisťovňa preplatí test protilátok proti koronavírusu

Bratislava 16. júna (TASR) – Laboratórna spoločnosť Alpha Medical sa dohodla so zdravotnou poisťovňou (ZP) Dôvera na preplácaní testu protilátok proti novému koronavírusu. Svojim poistencom, ktorí majú tento rok nárok na preventívnu prehliadku a ich všeobecní lekári spolupracujú s laboratóriami Alpha Medical, poisťovňa preplatí od utorka do 30. septembra v rámci prehliadky protilátkový test z krvi laboratórnou metódou Elisa.







Podľa prieskumu, ktorý v máji pre Alpha Medical realizovala prieskumná agentúra AKO na vzorke 1000 ľudí, by 48,7 percenta opýtaných malo záujem test absolvovať. Generálny riaditeľ ZP Dôvera Martin Kultan avizoval, že poisťovňa očakáva veľký záujem v rozsahu desaťtisícov pacientov.



„Tým, že sa bude testovať na pomerne veľkej vzorke obyvateľstva, konečne zistíme, koľko ľudí na Slovensku nový koronavírus skutočne prekonalo,“ hovorí Kultan.



Tiež to podľa neho umožní zmapovať situáciu u rizikových skupín obyvateľstva. Pokiaľ bude potrebné získať ešte väčšiu vzorku pacientov, časové okno na testovanie sa rozšíri.



Podľa lekára a vedca Vladimíra Krčméryho sa ešte nedá vylúčiť, že príde druhá vlna ochorenia, a výhodou testovania metódou Elisa je, že odhalí aj tých, ktorí chorobu prekonali asymptomaticky, a aká je distribúcia protilátok v populácii.



V uplynulých mesiacoch sa mnohé preventívne prehliadky posúvali na neskôr, podľa Kultana je však nutné, aby ľudia na prevenciu prišli, a tak zabránili rozvoju ďalších ochorení. ZP Dôvera už u svojich zmluvných lekárov začala informačnú kampaň o tom, že pacienti majú možnosť absolvovať test. Tí, ktorí tento rok nemajú nárok na preventívnu prehliadku, sa môžu nechať otestovať so zľavou. Ľudia z iných poisťovní môžu test naďalej absolvovať ako samoplatcovia.



Alpha Medical už protilátky na nový koronavírus metódou Elisa otestovala u asi 300 ľudí. V apríli a máji testovanie touto metódou spustili aj ďalšie súkromné laboratórne spoločnosti Medirex, Klinická biochémia, Synlab, laboratóriá združenia neštátnych ambulantných lekárov Zdravita a Asociácie súkromných lekárov SR.