Rakovinu krčka maternice možno pri včasnom záchyte vyliečiť

Bratislava 12. januára (TASR) - Rakovinu krčka maternice možno pri včasnom záchyte dobre liečiť a vyliečiť. Poukázalo na to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pri príležitosti mesiaca povedomia o tomto type rakoviny. TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu.



MZ ozrejmilo, že na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice približne 600 a zomrie asi 200 žien. Pripomenulo, že primárnou prevenciou je očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Na Slovensku je bezplatné pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. Sekundárnou prevenciou je skríning, teda bezplatná onkokontrola rakoviny krčka maternice. Určená je pre ženy vo veku od 23 do 64 rokov.



"Onkokontrola pozostáva z odberu testovacej vzorky na cytologické vyšetrenie. Vykonáva sa počas preventívnej gynekologickej prehliadky pomocou PAP testu každé tri roky," priblížil rezort. Doplnil, že na Slovensku absolvuje onkokontrolu 38 percent žien, pričom na pozvánky zdravotných poisťovní príde na onkokontrolu 21,2 percenta z nich.



Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) pri príležitosti Mesiaca povedomia o rakovine krčka maternice poukázala na prácu, ktorú ešte svet musí urobiť na elimináciu choroby do konca tohto storočia. Zároveň pri tejto príležitosti propaguje možnosti, ako cieľ dosiahnuť. "Krajinám zostáva už len šesť rokov na splnenie cieľov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré pomôžu eliminovať rakovinu krčka maternice v tomto ambicióznom časovom rámci," poznamenalo MZ SR.



Upozornilo, že nedávny výskum vedcov z IARC a partnerských inštitúcií naznačuje, že tieto ciele sa nesplnia, ak krajiny nerozšíria skríningové programy, nezlepšia pokrytie očkovaním proti HPV a nerozšíria prístup k cenovo dostupnej liečbe. "Ak chceme eliminovať rakovinu krčka maternice ako problém verejného zdravia, všetky krajiny musia dosiahnuť a udržať mieru výskytu menej ako štyri nové prípady rakoviny krčka maternice na 100.000 žien ročne," priblížilo ministerstvo.