Respirátory sú od pondelka povinné v obchodoch a verejnej doprave

Bratislava 8. marca (TASR) - Od pondelka je v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Výnimky z povinnosti prekrytia sú platné tak ako doteraz.



Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 sa týka obchodov, tiež mestskej hromadnej dopravy, vlakov či diaľkových autobusov. Medzi takéto tvárové polomasky možno podľa ÚVZ SR zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia 'CE' za ktorým nasleduje štvorčíslie.



Pre tri výnimky z povinnosti nosiť respirátor stále platí povinnosť nosiť rúško. Týka sa detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl, osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci - napríklad práca pri vysokých peciach.



V exteriéroch je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou.



Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti.