SaS kritizuje, že VšZP už nemusí hlásiť podpisovanie zmlúv rezortu

Bratislava 6. marca (TASR) – Predstavitelia strany SaS kritizujú rozhodnutie odchádzajúceho premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) povereného riadením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Pellegrini mal zrušiť príkaz, podľa ktorého mala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) hlásiť ministerstvu všetky podpísané zmluvy v sume vyššej ako 50.000 eur. Analytici MZ SR vyhodnocovali, či ide o oprávnené zmluvy, výhodné pre spoločnosť.



Príkaz vydaný ministerkou Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) bol účinný od 1. októbra 2018. „Dozvedeli sme sa, že 30. januára zastupujúci minister Pellegrini tento príkaz zrušil. Je to veľmi zvláštne,“ povedala poslankyňa SaS Jana Cigániková na piatkovej tlačovej besede. Uviedla, že ona i ďalší ľudia navyše emailom dostali informáciu od bývalého zamestnanca o tom, že sa pripravuje nevýhodná zmluva, podľa ktorej by VšZP mala presunúť svoj majetok súkromnej firme, ktorá jej ho následne má prenajímať naspäť. Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková o tom podľa Cigánikovej vôbec nevedela. Situáciu má skontrolovať.



Predstavitelia SaS poukázali na to, že po zrušení príkazu MZ SR hrozí štátu viac pokusov o uzatvorenie nevýhodných zmlúv a môže sa stať, že VšZP podpíše aj zmluvy, na ktoré nemá finančné krytie, na čo doplatia poistenci.



„Vyzývame zastupujúceho ministra zdravotníctva Petra Pellegriniho, aby pôvodný príkaz nerušil,“ hovorí člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto. Nová vláda podľa Barta uskutoční vo VšZP audit zmlúv a pokúsi sa zrušiť tie nevýhodné. Za podpísanie nevýhodných zmlúv má vyvodiť osobnú zodpovednosť konkrétnych úradníkov.



VšZP vo svojom stanovisku dôrazne odmieta, že by sa účelovo znižovala kontrola jej zmlúv. "Schvaľovanie zmlúv vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) podlieha striktným pravidlám a bez ich poznania nie je možné sa relevantne vyjadrovať k transparentnosti celého procesu," reaguje Slávka Gáborová z referátu komunikácie VšZP. Súčasné vedenie malo urobiť podľa ich stanoviska niekoľko zásadných zmien. Poisťovňa zároveň pripomína, že sa ako jediná aktívne hlási k Hodnote za peniaze.



„Kontrola narábania s financiami sa vo VšZP pod mojím vedením sprísnila,“ vyhlásila Ľubica Hlinková. „Je mojou osobnou prioritou, aby všetky procesy boli transparentné. Radi sa zúčastnime na akejkoľvek odbornej a vecnej diskusii, ale odmietame spochybňovanie našej činnosti len na základe špekulatívnych tvrdení,“ zdôraznila.