Slovenská komora sestier poukazuje na kampaň venovanú podpore dojčenia

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) poukazuje na kampaň zameranú na podporu dojčenia detí. Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia 2020 sa pripája k výzve Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Detského fondu OSN (UNICEF), ktoré vyzývajú vlády, aby chránili a podporovali prístup žien ku kvalifikovanému poradenstvu pri dojčení.



Prezidentka komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová v tejto súvislosti uviedla, že zlepšenie prístupu ku kvalifikovanému poradenstvu pri dojčení môže predĺžiť obdobie dojčenia a podporovať výhradné dojčenie s prínosom pre deti, rodiny aj ekonomiku. "Analýza WHO naznačuje, že zvyšujúce sa podiely výhradného dojčenia by mohli každý rok zachrániť životy 820.000 detí a získať ďalší príjem vo výške 302 miliárd dolárov," uviedla.



Komora poukázala na nedostatok kvalifikovaných odborníkov pre podporu dojčenia, ako aj nedostatok zdrojov na projekty pre podporu dojčenia. Lazorová tvrdí, že vzdelávanie a príprava matiek na dojčenie by mali byť ľahko dostupné a mali by byť súčasťou kurzov prípravy na pôrod vedených pôrodnými asistentkami, keďže dávať rady žene bezprostredne po pôrode je neefektívne z dôvodu popôrodných psychických zmien organizmu.



Mieni, že kvalifikované poradenstvo týkajúce sa dojčenia môžu poskytovať okrem pôrodných asistentiek aj napríklad laktačné poradkyne či členovia rodiny, a to v rôznom prostredí, v zdravotníckych zariadeniach, prostredníctvom domácich návštev, cielených komunitných programov, osobne alebo na diaľku.



"Všetci však vieme, že nie vždy sa spoločnosť stavia k dojčeniu pozitívne a matky majú často problém s dojčením na verejných miestach, kde nemajú vytvorené vhodné podmienky a čelia aj kritike okolia," dodala Lazorová s tým, že by sa to malo zmeniť.



Riešenie vidí komora vo vzdelávaní pôrodných asistentiek a zdravotníkov, pretože kvalifikované poradenské služby môžu zabezpečiť, že matky a rodiny dostanú túto podporu spolu s informáciami, radami a ubezpečením, ktoré potrebujú, aby optimálne vyživovali svoje deti.



Dieťa by malo byť dojčené minimálne šesť mesiacov ideálne aspoň do jedného roka. Matkám môže pomôcť vybudovať si dôveru pri rešpektovaní ich individuálnych potrieb. Poradenstvo podľa SK SaPA môže ženám pomôcť prekonať problémy a zabrániť praktikám dokrmovania, ktoré môžu narušiť optimálne dojčenie, ako je napríklad podávanie nepotrebných tekutín, jedál a náhrad materského mlieka novorodencom, dojčatám a batoľatám.