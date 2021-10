Lekárov informácia o znížení platby za poistencov štátu zaskočila

Bratislava 5. októbra (TASR) – Slovenskú lekársku komoru zaskočila správa o tom, že Ministerstvo financií SR navrhlo zníženie platieb za poistencov štátu o viac ako 230 miliónov eur. Ako TASR informovalo jej vedenie, z tejto informácie zostali „nemilo prekvapení".



Prezident komory Pavel Oravec ani jej viceprezidenti Róbert Roland a Jaroslav Šimo uviedli, že nechápu rozpor medzi týmto rozhodnutím a akceptovaním a zdôrazňovaním významného postavenia lekárov vládou SR. Tiež sa im zdá rozporuplné voči oceneniu postoja a nadštandardnej práce zdravotníkov v druhej vlne pandémie.



Poukázali aj na personálnu nestabilitu súvisiacu s únikom lekárov do zahraničia, ich odchodom do dôchodku a regionálnymi rozdielmi. Hovoria tiež napríklad o nutnosti mzdovej stimulácie lekárov.



„Žiadame ministra zdravotníctva SR a plne ho budeme podporovať pri snahe o prijatie neokliešteného rozpočtu. Žiadame, aby navrhované zmeny neboli schválené Národnou radou SR," uviedli s dôvetkom, že podporujú utorňajšie vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska.



Tá uviedla, že rozhodnutie Ministerstva financií SR znížiť platbu za poistencov štátu v tomto roku o viac ako 230 miliónov eur môže mať priamy dosah na chod nemocníc. Môže to tiež ohroziť poskytovanú starostlivosť pre pacientov.



Vzhľadom na aktuálnu daňovú prognózu sa má platba za poistencov štátu znížiť o viac ako 232 miliónov eur na sumu 1,2 miliardy eur. Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) preto koncom septembra požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o viazanie rozpočtových prostriedkov v spomínanej sume. Lengvarský v reakcii prisľúbil, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku to v žiadnom prípade neohrozí.



Štát platí zdravotné poistenie napríklad za seniorov, deti, študentov, ženy na materskej či nezamestnaných.