Slovensko zatiaľ zaznamenalo sedem prípadov tuberkulózy u Ukrajincov

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovensko doposiaľ zaznamenalo sedem prípadov tuberkulózy (TBC) u ukrajinských občanov. Traja sa na ňu liečia v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Pre TASR to uviedol primár oddelenia pneumoftizeológie a konzultant Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre TBC Ivan Solovič.



"Aktuálne nárast prípadov TBC nezaznamenávame," ozrejmil. V súvislosti s doterajšími prípadmi priblížil, že vyšetrili ako blízke kontakty aj tri deti. Ochorenie sa u nich nepotvrdilo.



Slovensko podľa Soloviča pokračuje v dôslednej starostlivosti o pacientov s TBC. "Realizovali sme v spolupráci s Lekármi bez hraníc tri vzdelávacie semináre v nemocniciach Bardejov, Michalovce a Snina, preškolenie o TBC, jej príznakoch, ako aj diagnostike," dodal. Upozornil tiež na to, že viac ako 3500 lekárov sa zúčastnilo webináru o problematike TBC, ktorý organizovala Slovenská lekárska komora.



Epidemiologickú situáciu v súvislosti s migráciou osôb z Ukrajiny monitoruje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ako potvrdil pre TASR, zhoršenie epidemiologickej situácie súvisiace s infekčnými ochoreniami neeviduje.



Počet prípadov TBC na Slovensku podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) každoročne ubúda. Najviac pacientov je vo veku do piatich rokov. Pokles prípadov podľa centra zapríčinilo povinné očkovanie, ktoré trvalo do konca roka 2011.



Proti TBC sa na Slovensku očkuje stále. Týka sa to najmä detí v kontakte s TBC ochorením s negatívnymi výsledkami a nálezom na röntgene pľúc a tiež novorodencov prepúšťaných do rodiny so známym výskytom tuberkulózy, vysvetlila Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice.