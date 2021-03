Slovensku pomôže v boji s pandémiou 11 zdravotníkov z Belgicka

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovensku v boji s pandémiou pomôžu aj zdravotníci z Dánska a Belgicka. V piatok ich na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR privítal štátny tajomník rezortu Peter Stachura. Pomôcť pôjdu do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.



Ako Stachura priblížil, od soboty (13.3.) budú v Banskej Bystrici pôsobiť traja lekári a päť sestier z Dánska a dvaja lekári a jedna sestra z Belgicka a ďalší pomocný personál. Vytvoria zmiešané tímy so slovenskými kolegami.



Banskobystrická nemocnica vďaka ich pomoci rozšíri fond intenzívnych lôžok o ďalších štyri až osem miest. "Verím, že vďaka tejto pomoci, ktorá k nám prichádza, sa nám podarí zastabilizovať situáciu, ktorá momentálne na Slovensku je a aby sme nemuseli prekladať pacientov mimo hraníc Slovenska. Je to náš absolútny záujem a zámer," zdôraznil štátny tajomník.



Poďakoval sa aj za solidaritu v rámci európskych krajín. Hovorí o pozitívnej správe pre Slovensko. Zdravotníci spolu budú komunikovať v anglickom jazyku.



Poznamenal tiež, že pred niekoľkými dňami boli nemocnice v ťažkej situácii. Preto sa využila jedna z možností, ktorou bol transport pacientov do Poľska a Nemecka. Vysvetlil, že pre Slovensko ide o novú situáciu, preto majú príbuzní často o pacientov strach. Preto víta ponuky iných krajín.



Dánska strana poznamenala, že situácia v ich krajine je stabilizovaná, preto vedia zareagovať na požiadavku iných krajín. Dánsky tím má skúsenosti s prácou na jednotkách intenzívnej starostlivosti a rovnako majú skúsenosti s ošetrovaním pacientov s ochorením COVID-19. Na Slovensku sa dánsky tím zdrží dva týždne, následne ich vystriedajú ďalší dánski kolegovia. Zostať tu tak má do 2. apríla.



Belgický tím má skúsenosti v jednotkách rýchleho nasadenia prvej pomoci, pozostáva z vysokokvalifikovaných zdravotníkov. Slovensku belgická strana ponúkla aj päť lôžok intenzívnej starostlivosti.