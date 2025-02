Odborníčka: Obezita a nadhmotnosť ohrozuje čoraz mladšie deti

Bratislava 19. februára (TASR) - Obezita a nadhmotnosť ohrozuje čoraz mladšie deti. Odborníci upozorňujú, že kým v roku 2022 ohrozovala najmä žiakov na druhom stupni základných škôl a vyššie, v súčasnosti tento negatívny trend zaznamenávajú už oveľa skôr. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedla členka Výboru Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) Daniela Mináriková.



Poukázala tiež na to, že v porovnaní s európskymi krajinami je trend nárastu obezity na Slovensku vyšší, čo zdôrazňuje potrebu väčšej pozornosti a opatrení v oblasti prevencie. "Aktuálne údaje naznačujú, že situácia na Slovensku je skutočne vážna a vyžaduje si pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Detská obezita je obzvlášť závažným problémom, pretože má tendenciu pretrvávať do dospelosti a spôsobuje dlhodobé zdravotné problémy," ozrejmila prezidentka SOA Ľubomíra Fábryová.



Nárast nadhmotnosti a obezity podľa jej slov ovplyvňujú predovšetkým stravovacie návyky, kvalita a množstvo stravy. "Problematické sú pritom vysoký príjem tučných a sladkých jedál, nízky príjem vlákniny, nedostatočná konzumácia zeleniny, nepravidelné stravovanie, nevhodná príprava jedál," vysvetlila. Upozornila, že deti väčšinou kopírujú stravovacie návyky svojich rodičov. "Je dôležité vnímať jedlo ako palivo pre telo, ktoré netreba vymieňať za energeticky bohaté, no nutrične chudobné náhrady. Neodporúča sa používať jedlo ako odmenu," odporučila odborníčka.



Rezort školstva v tejto súvislosti podotkol, že pripravuje národný projekt Aktívna škola, ktorý má podporiť pohybovú gramotnosť žiakov, zvýšiť fyzickú aktivitu v školách a vytvoriť lepšie podmienky pre zdravší životný štýl. "Ak chceme efektívne riešiť problém detskej obezity, musíme zabezpečiť, aby bol pohyb prirodzenou a dostupnou súčasťou každodenného života detí a mládeže," poznamenal riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít rezortu Peter Papšo.