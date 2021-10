ŠÚKL eviduje 8774 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín

Bratislava 22. októbra (TASR) – Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nahlásili v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu k strede 8774 podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 1051 z nich ako závažné. Ústav o tom informuje na svojom webe.



Pri vakcíne od konzorcia Pfizer/BioNTech išlo o 578 závažných hlásení, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky sa objavili pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, a to zväčša u pacientov liečených na hypertenziu, prekolapsový stav, kolaps, zlyhanie očkovania, ale hlásili napríklad aj náhlu cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu, artritídu, perikarditídu, hypertenznú krízu či poruchu sluchu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, polyneuropatiu či hyperpyrexiu.



Pri vakcíne od spoločnosti Moderna išlo o 115 závažných účinkov, z toho jedno úmrtie. Medzi hlásenými podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli dočasná paralýza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, trombóza, kolaps, strata vedomia, pľúcna embólia a napríklad aj náhla cievna mozgová príhoda.



V rámci vakcíny od spoločnosti AstraZeneca hlásili 314 závažných účinkov, z toho dve úmrtia. Najčastejšie išlo o krátkodobú stratu vedomia, kolaps, trombózu, ale aj o parézu tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, pľúcnu embóliu, náhlu cievnu mozgovú príhodu, infarkt myokardu či napríklad hypertenznú krízu.



Nežiaduce účinky nahlásili aj pri vakcíne od spoločnosti Johnson & Johnson, z toho 35 závažných. Išlo o stratu vedomia, kolaps, halucinácie a hyperpyrexiu.



Pri neregistrovanej vakcíne Sputnik V zaznamenali tri závažné hlásenia. Ide o pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi a flebotrombózu.



Ďalších šesť závažných účinkov bolo pri vakcínach s neuvedeným názvom, informácie ústav dožiadal. Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaznamenal aj ďalších šesť závažných reakcií po vakcíne. Úrad k nim dožiadal bližšie informácie.



Do štvrtka (21. 10.) evidoval ústav spolu päť úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech, od spoločnosti Moderna a od spoločnosti AstraZeneca) a v dvoch ako pravdepodobný (po vakcíne od spoločnosti AstraZeneca). Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený.



Na Slovensku bolo do štvrtka zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 2.487.216 osôb, druhou dávkou 2.287.277 osôb a treťou dávkou 7212 osôb.