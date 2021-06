Univerzitná nemocnica Bratislava plánuje zakúpiť defibrilátory

Bratislava 28. júna (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) plánuje zakúpiť 54 defibrilátorov za vyše 705.000 eur. Smerovať by mali do nemocníc v Ružinove, Petržalke, Starom Meste a na Kramároch. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je dodanie prístrojov na liečbu závažných porúch srdcového rytmu krátkym elektrickým výbojom pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19," uvádza UNB.



Prístrojová technika musí byť nová, nerepasovaná ani nepoužitá. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka zariadení na určené miesto, ich inštalácia, funkčná skúška či napríklad zaškolenie obsluhy a poskytnutie záručného servisu po dobu minimálne 24 mesiacov.



Zákazka je rozdelená na dve časti - na 34 kusov defibrilátorov vyššej kvality v odhadovanej hodnote 548.238,66 eura bez DPH a na 20 kusov defibrilátorov strednej kvality s odhadovanou hodnotou 157.333,33 eura bez DPH.



Rozhodujúcim kritériom pre UNB bude cena, pričom predpokladaná hodnota zákazky je 705.571,99 eura bez DPH. Nákup bude financovaný z fondov Európskej únie.



Záujemcovia môžu svoje ponuky predložiť do 7. júla do 9.00 h.