Úpalu treba predchádzať pitím dostatku tekutín a ďalšími opatreniami

Bratislava 13. augusta (TASR) - V horúčavách hrozí vyššie riziko teplotného úpalu, preto mu treba predchádzať pitím dostatku tekutín už 24 hodín pred ohlásenými horúčavami. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na Národnom portáli zdravia.



"Ideálne je začať hneď ráno po prebudení. Zvyknite si vypiť pohár vody nalačno ešte pred raňajkami," odporúča prezident Slovenského Červeného kríža (SČK) Viliam Dobiáš. Vhodné je podľa neho piť radšej vlažné ako studené nápoje, ktoré musí telo najprv zohriať.



"Nezdržiavajte sa na priamom slnku. Vetrajte len skoro ráno alebo neskôr večer a cez deň neotvárajte okná," radí Dobiáš. Tiež je podľa neho vhodné skrátiť varenie a pobyt v kuchyni, obmedziť alkohol a veľmi sýte jedlá. Teplotná izolácia v domoch a bytoch znižuje únik tepla v zime, ale pomáha udržiavať stálu teplotu aj počas horúčav. Panelové domy je preto vhodné zatepliť.



"Obliekajte si ľahký vzdušný odev svetlých farieb. Pred teplom nechráni nahota, ale skôr vrstva vzduchu pod odevom," hovorí. Krátke sprchovanie vo vlažnej vode aj dva- až trikrát denne podľa neho pomôže udržiavať tepelnú rovnováhu. Pri telesnej námahe a cvičení netreba zabúdať na zvýšený prívod tekutín a tiež treba monitorovať straty hmotnosti pred cvičením a po ňom. Strata viac ako siedmich percent telesnej hmotnosti podľa odborníka znamená závažnú dehydratáciu. Strata piatich až šiestich percent napovedá o strednej strate tekutín. Hmotnosť znížená o dve až tri percentá prezrádza ľahkú stratu tekutín.



Dojčiace matky by sa v letných mesiacoch v horúčavách nad 30 stupňov Celzia mali snažiť prikladať bábätko k prsníku čo najčastejšie. "Ak laktácia nestíha pokryť nároky dieťaťa na tekutiny, je možné podávať aj prevarenú dojčenskú vodu. Detské čaje zavádzajte až spolu s nemliečnymi príkrmami," hovorí prezident SČK.



Na tepelný úpal sú náchylní najmä starší ľudia a deti. Novorodenci a dojčatá nemajú vyvinuté termoregulačné mechanizmy, preto im úpal hrozí už po niekoľkých minútach. U starších ľudí sa na jeho vzniku podieľajú pridružené ochorenia, užívanie liekov, spomalená termoregulácia a slabšie sociálne zázemie. "Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, aby deti počas horúcich dní nosili ľahký, svetlý, vzdušný odev, pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom," uviedla vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva SR Jana Hamade. Zvýšená fyzická námaha by sa mala prispôsobiť prostrediu, deti by si mali robiť častejšie prestávky v tieni a v čase medzi 11.00 až 15.00 h sa nevystavovať slnečným lúčom.