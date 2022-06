ZMENA SÚVISIACA S NOSENÍM RESPIRÁTOROV: ÚVZ rozšíril výnimky

Bratislava 9. júna (TASR) - Výnimky z povinného nosenia respirátorov sa rozšíria. Od 13. júna budú platiť aj pre zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov a zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



V prípade zamestnancov, ktorí doteraz mohli v odôvodnených prípadoch namiesto respirátora nosiť rúško, sa zároveň okrem medicínskych dôvodov zaraďuje aj situácia, keď na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.



Račková pripomenula, že nová vyhláška nesprísňuje povinnosť nosenia respirátora. V súčasnej epidemiologickej situácii nie je prekrytie dýchacích ciest podľa nej povinné v exteriéroch ani vo väčšine interiérov. Respirátor je naďalej povinný pre personál i návštevníkov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, pacientov v čakárňach u lekára i zákazníkov lekární.



Výnimka nosenia respirátorov sa okrem iných vzťahuje aj na deti do šesť rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra či osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.