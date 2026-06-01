< sekcia Slovensko
Nemáte ho doma? Upozorňujú na nevyhovujúci výrobok
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nevyhovujúci výrobok, tentoraz sklenený pohár pôvodom z Číny (EAN kód: 7521890509112). Vzorka, ktorú testovali hygienici v Poprade, nespĺňala požiadavky v parametri obsah kadmia a olova. Výrobok sťahujú zo slovenského trhu. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
„Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsah kadmia - nameraná hodnota 0,84 mg/predmet, limitná hodnota 0,2 mg/predmet. A v parametri obsah olova - nameraná hodnota 6,90 mg/predmet, limitná hodnota 2 mg/predmet,“ priblížil ÚVZ SR pripomínajúc, že olovo aj kadmium majú rôzne nepriaznivé dosahy na zdravie.
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude tiež hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa výrobok môže nachádzať na slovenskom trhu, hygienici spotrebiteľom odporúčajú, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.
„Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsah kadmia - nameraná hodnota 0,84 mg/predmet, limitná hodnota 0,2 mg/predmet. A v parametri obsah olova - nameraná hodnota 6,90 mg/predmet, limitná hodnota 2 mg/predmet,“ priblížil ÚVZ SR pripomínajúc, že olovo aj kadmium majú rôzne nepriaznivé dosahy na zdravie.
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude tiež hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa výrobok môže nachádzať na slovenskom trhu, hygienici spotrebiteľom odporúčajú, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.