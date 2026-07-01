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Nemáte ho doma? Upozorňujú na nevyhovujúci melamínový tanier
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Číny. Ide o melamínový tanier s kódom 7521890473727 a výrobnou šaržou 2212-B. Dôvodom je presiahnutie limitu v parametri obsah formaldehydu. TASR o tom informovali z ÚVZ SR.
„Riziko akútneho ohrozenia zdravia je nízke, avšak dlhodobá expozícia formaldehydu môže mať nepriaznivý vplyv na endokrinný a imunitný systém a reprodukciu. Z týchto dôvodov je pre formaldehyd ustanovený v právnych predpisoch limit a jeho presiahnutie sa testuje,“ ozrejmil úrad.
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF.
Keďže sa výrobok môže nachádzať na trhu v SR, ÚVZ spotrebiteľom odporúča, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.
„Riziko akútneho ohrozenia zdravia je nízke, avšak dlhodobá expozícia formaldehydu môže mať nepriaznivý vplyv na endokrinný a imunitný systém a reprodukciu. Z týchto dôvodov je pre formaldehyd ustanovený v právnych predpisoch limit a jeho presiahnutie sa testuje,“ ozrejmil úrad.
Príslušné úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF.
Keďže sa výrobok môže nachádzať na trhu v SR, ÚVZ spotrebiteľom odporúča, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.