POZOR na nebezpečné kozmetické výrobky

Bratislava 14. júla (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečné farby na vlasy a výrobky na bielenie pokožky. Do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky ich nahlásili kontrolné orgány v Nemecku, Litve a Írsku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR.



Potenciálne nebezpečný je výrobok na bielenie pokožky Lightening Body Lotion without Hydroquinone. Pochádza z Pobrežia Slonoviny. Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid v množstve 0,81 percenta, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu. Kojic acid sa nachádza aj vo výrobku na bielenie pokožky Fade Milk zo Spojeného kráľovstva.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas varuje aj pred farbou na vlasy KPEM-XHA/Cream Henna z Ruska. Vo výrobku sa zistili prekročené koncentračné limity pre látky butyl-4-hydroxybenzoát a 2-fenoxyetanol.



Prekročenie povoleného limitu pre aeróbne mezofilné baktérie, kvasinky a plesne sa zistilo vo farbe na vlasy Henna Hair Colouring Kina. „V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie," hovorí Mikas.



Sprej na vlasy Hair Therapy Heat Protection Spray zo Spojeného kráľovstva je nezmývateľný a zmes látok, ktoré sa v ňom nachádzajú, je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže podľa Mikasa spôsobiť u citlivých osôb alergickú reakciu.